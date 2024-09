สสว. ปลื้มความสำเร็จ “SME Privilege Club” เดินหน้าผนึกพันธมิตร เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

สสว. แถลงข่าวความสำเร็จงานพัฒนาสิทธิประโยชน์ “SME Privilege Club คลับพิเศษสำหรับ SME” เพิ่มผลิตภาพ-ลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน เสริมแกร่งผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ในระดับสากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 254 ล้านบาทวันนี้ (28 ก.ย. 2567) นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ กับผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร ที่ร่วมทำงานภายใต้งานเผยแพร่และพัฒนาความร่วมมือด้านสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME ของ สสว. ประกอบด้วย Line , บริษัทโอวีวา คอร์ป จำกัด และบริษัท เดอะเกรท โออีเอ็ม จำกัดโดยผู้แทนหน่วยงานที่ได้ร่วมเสวนา ประกอบด้วยนางสาวนันทิศา อัครเกษมพร Strategy and Partnerships Team Lead , LINE Thailand และผู้ประกอบการ นางสาวอภัสนันท์ อภิธนาบุญเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอวีวา คอร์ป จำกัด และนางสาวแวววรรณ วัฒนสิริวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรท โออีเอ็ม จำกัด พร้อมทั้งตอบคำถามผู้เข้าร่วมงานในประเด็นเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสิทธิประโยชน์ SME ของ สสว.รักษาการ ผอ.สสว. เปิดเผยว่า “SME Privilege Club คลับพิเศษสำหรับ SME” คืองานพัฒนาสิทธิประโยชน์ SME ของ สสว. ซึ่งใช้แนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้รับบริการภาครัฐ (SME One ID) โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน เน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การยกระดับมาตรฐาน เน้นลดต้นทุน อาทิ ค่าใช้งานบริการ การวิเคราะห์วัตถุดิบ ฯลฯ การขยายช่องทางการตลาด เน้นการเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ๆ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย อาทิ พื้นที่จำหน่ายสินค้าร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำ พร้อมส่วนลดสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ค่า GP , Entry Fee ไปจนถึงสิทธิพิเศษด้านระยะเวลา หรือ Credit Term และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน เน้นสิทธิพิเศษจากสถาบันการเงิน หรือการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ อาทิ เงินกู้เสริมสภาพคล่อง และบริการให้คำปรึกษาทางการเงินรักษาการ ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานพันธมิตรที่ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สสว. ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการ รวม 25 หน่วยงาน โดยตั้งเป้าในการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน และการขยายช่องทางการตลาดทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้สิทธิพิเศษ อาทิ ส่วนลดค่าบริการ หรือการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานพันธมิตร ของ สสว. ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละแห่ง ขณะเดียวกัน สสว. ก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อร่วมมือส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วย อาทิ การจัดสัมมนา – UPSKILL SME “ยอดขายโตทั่วไทย ด้วยโซลูชันจาก LINE” ในจังหวัดชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ การจัดแคมเปญ “SUPER SME MARKET” จำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee การจัดกิจกรรม “SME Privilege Club Business Matching: The Exclusive Match” กิจกรรมเจรจาธุรกิจด้านเงินทุนและการตลาด กับหน่วยงานพันธมิตร ของ สสว. การนำผู้ประกอบการร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ HKTDC Food Expo Pro 2024 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน“ในปีที่ผ่านมา การจัดสัมมนา – UPSKILL SME ยอดขายโตทั่วไทย ด้วยโซลูชันจาก LINE ได้รับความสนใจมากจากผู้ประกอบการในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่ไปจัดงาน เพราะเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนคุ้นชินกันอยู่แล้ว เมื่อนำมาเสริมการทำธุรกิจได้ก็ยิ่งช่วยให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการพาผู้ประกอบการไปจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจที่ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ก็ช่วยทั้งในเรื่องการหาช่องทางตลาดใหม่ๆ และเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการต่างๆ อาทิ การผลิต การนำเข้า ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ การขนส่ง และอื่นๆ รวมถึงเรายังจัด SME Privilege Club Business Matching อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการได้พบปะกัน เกิดการต่อยอดของหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้วย สำหรับภาพรวมในปีนี้ถือว่าน่าพอใจ คาดว่าจะเกิดมูลค่าเศรษฐกิจได้ถึง 254 ล้านบาท โดยกิจกรรมที่มีเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการดี ก็จะหาช่องทางจัดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ก้าวสู่เศรษกิจสีเขียว GREEN TRANSFORMATION ด้วย” รักษาการแทน ผอ.สสว. กล่าว