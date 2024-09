สสว. ผนึก LINE ผลักดันสิทธิประโยชน์ เดินหน้าพัฒนา SME ตั้งเป้าเพิ่มยอดขาย

สสว. ลงนามความร่วมมือ เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์เพิ่มผลิตภาพ-ลดต้นทุน ภายใต้ “SME Privilege Club คลับพิเศษสำหรับ SME” จัดสัมมนา UPSKILL SME “ยอดขายโตทั่วไทย ด้วยโซลูชันจาก LINE”วันนี้ (27 ก.ย. 2567) นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า งานพัฒนาสิทธิประโยชน์ SME ของ สสว. ใช้แนวทางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้รับบริการภาครัฐ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม SME ใน 3 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน เน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การยกระดับมาตรฐาน เน้นลดต้นทุน อาทิ ค่าใช้งานบริการ การวิเคราะห์วัตถุดิบ ฯลฯ การขยายช่องทางการตลาด เน้นการเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ๆ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย อาทิ พื้นที่จำหน่ายสินค้าร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำ พร้อมส่วนลดสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ค่า GP/ Entry Fee ไปจนถึงสิทธิพิเศษด้านระยะเวลา หรือ Credit Term และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน เน้นสิทธิพิเศษจากสถาบันการเงิน หรือการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ อาทิ เงินกู้เสริมสภาพคล่อง และบริการให้คำปรึกษาทางการเงินรักษาการ ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเอสเอ็มอีประมาณร้อยละ 80 มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางการขายออนไลน์ และมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการใช้งานพื้นฐาน อาทิ มีเพจร้านค้า โพสต์รูปสินค้า ประชาสัมพันธ์การให้บริการหรือโปรโมชัน รวมถึงการทำกิจกรรมในแพลตฟอร์ม อาทิ ใช้งาน Ads ใช้งาน Live Stream และเข้าร่วมกลุ่มของแพลตฟอร์ม ทั้งยังมีการใช้เทคนิคการทำตลาด อาทิ Search Engine Marketing/Search Engine Optimization หรือ Pay per Click Advertising ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของอสเอ็มอี ตามสถานการณ์ตลาด ที่กำลังมุ่งสู่ Digital และ Green Businessสสว. ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เอสเอ็มอีตามสถานการณ์โลกที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2567 นี้ สสว. จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูง และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ เอสเอ็มอี ด้าน Digital และ Green Business พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดสัมมนา – UPSKILL SME “ยอดขายโตทั่วไทย ด้วยโซลูชันจาก LINE” เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้สิทธิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น และ ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ที่ เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการเอสอ็มอี ให้ความสนใจเขาร่วมกว่า 700 ราย“นอกจากการร่วมมือกันจัดสัมมนา UPSKILL SME แล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์จากไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) ที่จะมีต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2568 ทั้งสื่อการเรียนรู้เรื่องการทำการตลาดออนไลน์ผ่านแชทคอมเมิร์ซด้วยโซลูชันของไลน์ผ่านช่องทาง LINE For Business หรือสิทธิประโยชน์ผ่าน LINE Family Club สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใช้งาน LINE for Business รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน LINE for Business ไม่ว่าจะเป็นเครดิตโฆษณาบนไลน์มูลค่า 2,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้งานโฆษณาณาบนไลน์ (LINEAds) เป็นครั้งแรก เมื่อมียอดชำระค่าโฆษณาตั้งแต่ 2,000 บาท จำนวน 100 สิทธิต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจสิทธิประโยชน์ต่างๆ สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการกับ สสว. ผ่านช่องทาง SME CONNEXT ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนด้วย SME ONE ID โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งหมดของ สสว.” รักษาการแทน ผอ.สสว. กล่าว