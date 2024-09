สสว. จับมือ ม.หอการค้าไทย สร้างฟันเฟืองเศรษฐกิจของประเทศ

สสว. ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดโครงการอบรมพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Global Value Chain เพื่อสร้างฟันเฟืองพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย. 2567​วันนี้(26 ก.ย.)นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน การอบรมพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Global Value Chain ว่า โครงการยกระดับผู้ประกอบการ Health & Wellnessเข้าสู่ Global Value Chain โดย สสว.เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ​“สสว. ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาและการสนับสนุนให้ เอสเอ็มอี สามารถเข้าสู่ระบบห่วงโซ่มูลค่าของโลก หรือ Global Value Chain โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ Health and Wellness ถือเป็นเมกกะเทรนด์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก Global Wellness Institute คาดการณ์ว่า มูลค่าเศรษฐกิจด้าน Wellness ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 4.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ 2020 เป็น 7.0 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2025 หรือเติบโตเฉลี่ยที่ 10% ต่อปี” นายวชิระ กล่าว​รอง ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า ปีนี้ สสว. ได้จัดทำโครงการยกระดับผู้ประกอบการ Health and Wellness เข้าสู่ Global Value Chain เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ โดยพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการ Health and Wellness ที่มีศักยภาพ ให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดระดับสากล สามารถเชื่อมต่อกับห่วงโซ่มูลค่าของโลก และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทย และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคลัสเตอร์ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศนายสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ ม.หอการค้าไทย หน่วยร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าว เผยว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่ม Health and Wellness ด้วยการยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่ Global Value Chain และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคลัสเตอร์ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ม.หอการค้าไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานภายใต้โครงการของ สสว.นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบกาเอสเอ็มอีไทยในอุตสาหกรรม Health and Wellness ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับกิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การศึกษาแนวโน้มธุรกิจ Health & Wellnessในตลาดโลกประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงเรื่อง วินิจฉัย และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดสากล พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ Health and Wellness ภายใต้แนวคิด Digital and Green Transition รวมไปถึงมีการจัดเวิร์คชอป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสู่การเป็นคู่ค้าระดับสากล การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ และส่งเสริมการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม Health and Wellness มีความเข้าใจและสามารถปรับตัวเข้าสู่ Global Value Chain ได้มากขึ้น เกิดการขยายตัวของเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ“สสว. เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย”