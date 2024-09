กรมอนามัย จับมือสวท.-ไบเออร์ไทยสร้างความรู้วัยรุ่น รับวันคุมกำเนิดโลก67

กรมอนามัย ผนึกกำลังสวท.-ไบเออร์ไทย รับวันคุมกำเนิดโลก 2567 สร้างพลังความรู้ สู่อนาคตคนรุ่นใหม่ คุมกำเนิดถูกวิธี ลดภาวะท้องไม่พร้อมวันนี้(26 ก.ย.)67 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคม วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมรณรงค์เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2567 หรือ World Contraception Day 2024 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กันยายน ของทุกปี ภายใต้แนวคิด Empowering Choices, One Decision at a time สร้างพลังความรู้ สู่อนาคตคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนสร้างองค์ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจและสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้ อย่างมีคุณภาพ ลดภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทาย สะท้อนจากสถานการณ์อนามัยการ เจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนล่าสุด ปี 2565 ของกรมอนามัย พบว่า วัยรุ่นหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 42,457 คน แบ่งเป็นช่วงอายุ 10-14 ปี จำนวน 1,569 คน คิดเป็นอัตรา 0.8 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน และช่วง อายุ 15-19 ปี จำนวน 40,888 คน คิดเป็นอัตรา 21.0 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน มีการคลอดซ้ำในหญิงอายุต่ำ กว่า 20 ปี จำนวน 3,181 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปีที่ตั้งครรภ์กระทรวงสาธารณสุขจึงตั้งเป้าลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นหญิงอายุ 10-14 ปี ไม่เกิน 0.5 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 10 14 ปี พันคน และวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 15.0 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ภายในปี 2570 สิ่งสำคัญคือ การทำให้วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง รวมถึงผลกระทบสุขภาพอนามัยที่เกิดกับวัยรุ่นเองและเด็กเกิดใหม่ นอกจากนั้น การส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพสำหรับผู้ที่มีความพร้อม และสนับสนุนให้เกิดการคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่ยังไม่ พร้อมจะมีบุตร เป็นเรื่องที่กระทรวงฯ ให้ความสำคัญ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ ภาครัฐมีแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการคุมกำเนิด โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการวางแผนครอบครัวรวมถึงการคุมกำเนิดทั้งแบบชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย และการคุมกำเนิดแบบถาวร ได้แก่ การทำหมันหญิงและชาย โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายสำหรับคนไทยทุกสิทธิ์การรักษา นอกจากนี้ยังสามารถรับถุงยางอนามัย และยาเม็ดคุมกำเนิดฟรี ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ด้าน ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ เลขาธิการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) กล่าวว่า การเรียนรู้วิธีการคุมกำเนิดและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นับเป็นส่วนหนึ่ง ของการวางแผนอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เราไม่สามารถปิดกั้นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์รอบตัว ดังนั้นจึงควร สนับสนุนและส่งเสริมให้วัยรุ่น นิสิต นักศึกษาเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพราะการคุมกำเนิดมี รายละเอียดต้องทำความเข้าใจ ทั้งเรื่องวิธีการคุมกำเนิดสำหรับผู้ชายและผู้หญิง การเลือกใช้และประสิทธิภาพวิธีการ คุมกำเนิดเป็นทางเลือกในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และช่วยป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยผศ.ดร.สุกัญญา กล่าวว่า สวท ดำเนินการรณรงค์สนับสนุนให้มีการวางแผนครอบครัว และลดปัญหาท้องไม่ พร้อมในวัยรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกชีวิตของการเกิดเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้าน นายแบรดลี่ย์ วิลเลี่ยมส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจฟาร์มาซู ติคอล กล่าวว่า หลายประเทศมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูง โดยมีการประมาณการว่า ในประเทศที่มีรายใต้ต่ำและปาน กลางมีเยาวชน ในวัย 15-19 ปี ตั้งครรภ์จำนวน 21 ล้านคนทุกปี บางกรณีจบลงด้วยการยุติการตั้งครรภ์ และเยาวชนอายุ 15-19 ปี ประมาณ 12.8 ล้านคน และเยาวชนอายุ 10-14 ปี กว่า 500,000 คน คลอดบุตรทุกปี สำหรับไบเออร์ในฐานะ บริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการดูแลสุขภาพผู้หญิง เราเชื่อว่าการวางแผนครอบครัวที่ดีและเข้าถึงบริการ อนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ การ แก้ปัญหาความยากจนและลดปัญหาสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)พญ.ปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือ เยาวชน ควรศึกษาข้อมูลเรื่องการคุมกำเนิดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือปรึกษาเภสัชกรและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่การ ตัดสินใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ไบเออร์ได้รณรงค์ผ่านแคมเปญ Bayer For Her ให้ผู้หญิงสามารถพูดคุยเรื่องสุขภาพได้อย่าง เปิดเผยมากขึ้น กล้าที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญในชีวิตสำหรับกิจกรรมวันคุมกำเนิดโลก 26 กันยายน 2567 ภายใต้แคมเปญ #Empowering Choices, One Decision at a time มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การเสวนา Empowering Choices, One Decision at a time จากสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์ และรศ.ร.อ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมวางแผน ครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคุณอาน่า อายืน ของ Influencer จากเพจ "hanazyndrome" ตัวแทนเยาวชนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ ถ่ายทอดสดผ่านทางโซเซียลมีเดียของคลับนี้เลดี้คุม และสวท. จัดทำข้อมูล infographic เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่ถูกต้องผ่าน Facebook Page คลับ นี้เลดี้คุม https://www.facebook.com/clubneeladykhum และ TikTok คลับนี้เลดี้คุม:https://www.tiktok.com/@younglovethailand และโซเชียลมีเดียของสมาคมวางแผนครอบครัวฯ ทั้ง Facebook Page สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ TikTok /@ppat.official ตลอดเดือนกันยายน และจัดทำ คู่มือรอบรู้เรื่องยาเม็ดฮอร์โมนรวมภายใน 3 นาที สำหรับเภสัชกร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรมี ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเป็นคู่มือสำหรับการให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดเพื่อให้มี ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มารับบริการ ณ ร้านขายยานอกจากนี้ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และใบเออร์ไทย ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาโครงการ Young Love รักเป็นปลอดภัย ในระดับมหาวิทยาลัยและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปีนี้มีแผนจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่อง การคุมกำเนิดที่เหมาะสมในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังจัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีการวางแผ่นครอบครัว และการดูแลสุขภาพอนามัยสตรีให้กับบุคลากรสาธารณสุข รวม 6 ครั้งใน ปีนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 700 คนขณะเดียวกัน ยังเปิดช่องทางการสื่อสารออนไลน์ใหม่ ได้แก่ Line@ Young Love เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น ทั้งนี้ไบเออร์ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และสวท สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ “วันคุมกำเนิดโลก” มาอย่างต่อเนื่องโดย ปีนี้นับเป็นปีที่ 17 โดยมีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเรื่องการคุมกำเนิดเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่ ถูกต้อง ลดจำนวนการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เคารพสิทธิในตัวตนของคนรุ่นใหม่ ทำให้ทุกการตั้งครรภ์เป็นการตั้งครรภ์ที่ พึงประสงค์ นำไปสู่คุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดี