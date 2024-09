“ เคโฟร์”จัดอบรมตัวแทนทั่วประเทศ สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

วันนี้(22 ก.ย.) นางสาวเริงฤดี ลักษณะหุต หรือ มาดามเต๋ ประธานกรรมการ บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เดินสายจัดกิจกรรมอบรมตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย ให้เข้าใจในภาพรวมธุรกิจ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงข้อมูลการเผยแพร่ต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักนโยบายของบริษัทและไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบกิจการด้วย และเน้นย้ำห้ามนำส่วนงานการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามปกติ หรือเข้าข่ายเป็นการจูงใจให้ผู้ใช้บริการโดยการมอบผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะธุรกิจเครือข่ายในการอบรมเน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้เข้าใจในภาพรวมของธุรกิจ การปฏิบัติที่ต้องห้าม การสื่อสารข้อมูล การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องให้กับตัวแทนจำหน่าย และทีมงานของตัวแทนศูนย์ทั่วประเทศ โดยการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ของโครงการ โดยได้จัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2567 อัดข้อมูลกันแน่นๆ จุกๆ 2 วัน 1 คืน แบบเข้มข้น ต้องเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักนโยบายของบริษัท และเน้นย้ำต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจผิดต่อกฎหมาย และหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของบริษัทด้วยภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมฝึกพร้อมบททดสอบ และกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและทุกคนพร้อมนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง บริษัทต้องขอบคุณพี่น้องตัวแทนจำหน่ายและพี่น้องที่สนใจเข้าร่วมงานและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนใครที่พลาดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ไม่ต้องเสียใจ ไปกันต่องานหน้าได้เลยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ หากไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามสื่อของบริษัททุกช่องทาง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงที แล้วจะไม่พลาดโปรโมชันและสิทธิพิเศษอีกมากมายจาก K4K4 New Way For All Gen ทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัย