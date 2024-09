"นายกฯ อิ๊งค์" มอบรางวัลสื่อสารสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาบ้า ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมปราบยาเสพติด ลั่นบังคับใช้่ กม.เด็ดขาด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 ก.ย. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) ระดับประเทศ ซึ่งเป็นการประกวดคลิปสั้นภายใต้หัวข้อ “How to say no to YABA?" เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยร่วมสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเพื่อนเยาวชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียโดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง จเรตำรวจแห่งชาติ และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ร่วมในงานดังกล่าวน.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่อย่างมากในปัจจุบันและเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน พี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดทำให้สูญเสียหลายอย่างมากมาย และในคลิปที่ดูได้เห็นแล้วว่านักเรียนทำน่ารักมาก ยาเสพติดทำให้เสียกระเป๋า เสียเพื่อนเสียอะไรไป แต่ในชีวิตจริงเราเสียเพื่อนด้วยเสียคนที่เรารัก และเสียคนในครอบครัว บางคนบางครอบครัวมากถึงขั้นเสียชีวิต เราทราบกันดีว่าภัยของยาเสพติดมีมากมาย ซึ่งแน่นอนทุกคนในที่นี้เข้าใจและรู้สึกถึงปัญหา โดยเฉพาะน้องๆเด็กๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่ 13-19 ปี ได้มีโอกาสแสดงความรู้สึก ความตั้งใจที่อยากจะทำให้เยาวชนด้วยกันห่างไกลยาเสพติดได้นายกฯ กล่าวว่า ต้องขอบคุณน้องๆทุกคน ตนขออนุญาตเรียกน้องๆมากกว่าการเป็นพี่ไปแล้ว ซึ่งรู้สึกว่าคลิปต่างๆที่ทำ จากที่ดูได้รับรางวัลหลายคลิป และมีที่ทางทีมงานได้ส่งมาให้ดู เห็นความพยายามน้องๆทุกคนและเห็นความคิดสร้างสรรค์ที่รู้สึกว่าเป็นการสื่อสารบางอย่างที่สามารถสื่อให้เยาวชนด้วยกันรับรู้รับฟัง เข้าใจ เชิญชวน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก และคิดว่าบางทีบางคนที่ไม่มีเพื่อนมากมายหรือไม่ได้อยู่ในสังคมที่จะเอื้ออำนวยให้ได้ข้อมูลดีๆ เหล่านี้เขาได้เห็นเราผ่านโซเชียล นี่คือการแนะนำและความหวังดีจากตัวน้องๆทุกท่านส่งไปหาเด็กๆมากมายในประเทศ เป็นการช่วยเขาได้มาก อยากให้น้องๆทุกคนที่ได้ฟังอยู่วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่เป็นส่วนหนึ่ง อย่างน้อยได้ทำให้คนเห็นว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีทำให้เขาได้ห่างไกลยาเสพติด ขอให้มีความภูมิใจตัวเองมากๆในเรื่องนี้นายกฯ กล่าวว่า โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินโครงการดีๆแบบนี้ ทั้งครูอาจารย์ที่สนับสนุนน้องๆอย่างเต็มที่และได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับชมวีดีโอสร้างผลงานประกวดครั้งนี้ และตนในนามของนายกรัฐมนตรีขอให้เด็กๆและเยาวชนทุกท่านมั่นใจว่ารัฐบาลนี้มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจริงๆ และจะใช้ทุกสรรพกำลังทุกมาตรการป้องกันปราบปรามสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และนอกจากนั้นจะเน้นย้ำในเรื่องของการบำบัดรักษาฟื้นฟู บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งจะติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประโยชน์ถึงพี่น้องประชาชนจริงๆ และวันที่ 18 ก.ย.ได้มีการประชุมบอร์ดใหญ่กับรัฐมนตรี พูดถึงเรื่องนโยบายยาเสพติดต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างมากมาย และคิดว่าทุกคนทราบถึงปัญหาของยาเสพติดและพร้อมที่จะช่วยกันอย่างเต็มที่แน่นอน”เชื่อว่าเด็กๆและเยาวชนในห้องนี้ไม่มีทางไปยุ่งกับยาเสพติดแน่นอน เพราะทราบถึงผลเสียของมันดี ขอให้คิดไว้ว่าบางทีบางอย่างการชักชวนจากเพื่อนๆหรือจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ ขอให้น้องๆยึดหลักเหล่านี้ไว้ ยาเสพติดทำให้เราเสียอะไรมากกว่าเสียสุขภาพมากกว่าเสียเงินทอง มันส่งผลกระทบไม่ใช่แค่กับตัวเอง แต่กับครอบครัวที่เรารัก สังคมที่เรารัก และประเทศที่เรารัก ฉะนั้นขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจคงความคิดค่านิยมที่ดีๆเหล่านี้ไว้ จะได้เผยแพร่ให้เพื่อนๆของเราได้มีความเชื่อความคิดที่ดีแบบเราด้วย เราต้องช่วยกันอย่างที่เคยพูดไป ในทุกสนามงานใหญ่ไม่สามารถทำคนเดียวได้ ปัญหายาเสพติดก็คืองานใหญ่ ขอความร่วมมือจากน้องๆทุกคนว่าเรามาช่วยกันให้ประเทศของเรา สังคมของเราปลอดภัยจากยาเสพติด“นายกฯกล่าวจากนั้นนายกฯได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันโดยทำสัญลักษณ์ SAY NO TO DRUGS ก่อนที่นายกฯได้เดินมาถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆนักเรียน โดยช่วงหนึ่งนายกฯได้หยิบโทรศัพท์มือถือของนักเรียนมาถ่ายภาพเซลฟี่ด้วย