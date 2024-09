มาดามเต๋ นางสาวเริงฤดี ลักษณะหุต ประธานกรรมการบริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เดินสายจัดกิจกรรมอบรมตัวแทนจำหน่าย 4 ภาคทั่วไทย ให้เข้าใจในภาพรวมธุรกิจ การสื่อสาร การจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงข้อมูลการเผยแพร่ต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักนโยบายของบริษัทและไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบกิจการด้วย และเน้นย้ำห้ามนำส่วนงานการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามปกติ หรืออาจจะเข้าข่ายเป็นการจูงใจให้ผู้ใช้บริการโดยการมอบผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะธุรกิจเครือข่ายในการอบรมเน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้เข้าใจในภาพรวมของธุรกิจ การปฏิบัติที่ต้องห้าม การสื่อสารข้อมูล การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามหลักนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องให้กับตัวแทนจำหน่าย และทีมงานของตัวแทนศูนย์บริการทั่วประเทศโดยการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภาคที่ 4 ของโครงการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2567 อัดกันแบบจุกๆ แน่นๆ 2 วัน 1 คืน เข้มข้น ต้องให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักนโยบายของบริษัท และเน้นย้ำต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจผิดต่อกฎหมาย และหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของบริษัทด้วยในงานครั้งนี้ ได้ประกาศเปิดตัว บริษัท ปันสุข555 จำกัด ที่เป็นบริษัทพันธมิตรและจะเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ตู้เติมเงิน "เคธี่ปันสุข" และโปรเจคต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมฝึกพร้อมบททดสอบ และกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและทุกคนพร้อมนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และพบกับโชว์สุดพิเศษ และการแต่งกายใน Theme Fantasy แคมป์สุดท้าย ต้องมันสุดๆ Fantasy Party มันส์แค่ไหน ไปชมภาพบรรยากาศในงานบริษัทต้องขอบคุณพี่น้องตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ อบอุ่นทุกครั้งที่เราเจอกันและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนใครที่พลาดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ไม่ต้องเสียใจ ไปกันต่อกิจกรรมหน้าได้เลยปัจจุบัน K4 ได้เปิดศูนย์ให้บริการอย่างเป็นทางการที่เป็นศูนย์ประจำจังหวัดและศูนย์ประจำตำบล เพื่อให้การบริการได้อย่างครบถ้วนและเข้าถึงได้ง่าย K4 จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทยได้เลือกใช้ในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และจะเราจะมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมครบทุกจังหวัด เพื่อพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทั่วไทยในเร็ววันนี้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ หากไม่อยากพลาด ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านตัวแทนใกล้บ้านของท่านอย่าลืมกดติดตามสื่อของบริษัททุกช่องทาง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงที แล้วจะไม่พลาดโปรโมชันและสิทธิพิเศษอีกมากมายจาก K4K4 New Way For All Gen ทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัย