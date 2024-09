สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ จัดประชุม IBDAP 2024 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการทั่วโลก

วันนี้(4 ก.ย.)รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่(องค์การมหาชน) (BDI) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ The 5th International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2024) พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ Powering Future with Data and AI ซึ่ง IBDAP เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการหรือนักวิจัย และผู้ประกอบการทั่วโลก โดยสิ่งที่น่าสนใจของงานประชุมครั้งนี้ ได้แก่การนำเสนอผลงานวิจัยล่าสุดจากนักวิจัยทั่วโลก การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมกับการสาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสากล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้อัพเดทความรู้และแนวโน้ม่ของเทคโนโลยีล่าสุดในวงการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 โรงแรม The Quarter Ladprao by UHG กรุงเทพฯ​ทั้งนี้ ในการประชุมยังมีบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ โดย คุณฆฤณ ชินประสาทศักดิ์ CEO & AI researcher at Made by AI บรรยายในหัวข้อ Visualization of Mathematics behind Deep Learning และ ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต Committee and Head of Academic at AIAT/Senior Researcher at NECTEC ในหัวข้อ Recent Advances in AI รวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Cloud Computing, การนำ AI และ Machine Learning มาพัฒนาโมเดลและประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มและในการวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ, การเงิน, การตลาด และการผลิต เป็นต้นนอกจากนี้ ในการประชุมยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Prompt Engineer for HR Analytics โดย คุณศุภรเศรษฐ์ วรธรรมธร Super AI Engineer Gold Medal จากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ซึ่ง Prompt Engineer กำลังมีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน การนำข้อมูลทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้เครื่องมือของ Prompt Engineer ที่มีความเชี่ยวชาญ จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว