"อุ๊งอิ๊ง" รับโทรศัพท์แสดงความยินดีจากนายกฯ สิงคโปร์ ย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้น 2 ชาติ เห็นพ้องแลกเปลี่ยนการเยือนปีหน้า

วันนี้ (3 กันยายน 2567) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่าน Twitter (X) Ing Shin ภายหลังรับโทรศัพท์แสดงความยินดีจากนายลอเรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐสิงคโปร์ (H.E. Mr. Lawrence Wong, Prime Minister and Minister for Finance of the Republic of Singapore) ในโอกาสรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับไมตรีจิตและมิตรภาพ นายกรัฐมนตรียืนยันความตั้งใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ทั้งในกรอบทวิภาคี อาเซียน และพหุภาคี เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน ความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจดิจิทัล และการท่องเที่ยว ซึ่งในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์มากกว่า 1 ล้านคน และขอบคุณฝ่ายสิงคโปร์ที่ดูแลคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวและทำงานที่สิงคโปร์ด้วยดีนอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินทางเยือนซึ่งกันและกันในปี 2568 เพื่อสานความสัมพันธ์และแนะนำตัวในโอกาสเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สิงคโปร์