"พิพัฒน์" ขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลก ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของกลุ่มประเทศอาเซียน

วันนี้(28 ส.ค.)นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2024 (OAIC 2024) ) ภายใต้แนวคิด “Foresight for Safety; Safety Transformation to The Future” การเปลี่ยนผ่านด้านความปลอดภัยฯ สู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยมี นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ทูตแรงงาน 3 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา องค์กรความปลอดภัย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และเครือข่ายความปลอดภัย ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์ กรุงเทพมหานครนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การจัดงาน OAIC ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตการทำงานของแรงงานทุกคนกระทรวงแรงงานยังมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึก มาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความตระหนักรู้ และลดอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดอัตราการบาดเจ็บและอันตรายจากการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 1นอกจากนี้ ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำและซับซ้อนมากขึ้น การจัดการด้านความปลอดภัยยิ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและรอบคอบ นวัตกรรมที่ถูกแลกเปลี่ยนและนำเสนอในงานนี้ จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก โดยให้มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สอดรับกับสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้าน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า OAIC 2024 เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในอนาคต โดยไม่เพียงแต่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างสังคมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับทุกคน