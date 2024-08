“อุ๊งอิ๊ง” ขอบคุณ “หลี่เฉียง” นายกฯ จีนส่งคำอวยพรเนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯ

วันนี้(26 ส.ค.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ในชื่อบัญชี @Ingshin แสดงความขอบคุณนายหลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ส่งคำอวยพรในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดของข้อความดังนี้My most sincere appreciation to Chinese Premier Li Qiang for his kind message of congratulations.Thailand and China indeed enjoy a close friendship, based on mutual trust and respect, a common vision towards prosperity and progress, as well as familial ties between our two countries' peoples. I am committed to further strengthening our Comprehensive Strategic Cooperative Partnership, and I also look forward to jointly celebrating the 50th Anniversary of establishment of diplomatic relations between our two countries in 2025.ดิฉันขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ของจีนเป็นอย่างสูงสำหรับคำอวยพรในโอกาสที่ดิฉันได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไทยกับจีนมีมิตรภาพบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพซึ่งกันและกัน เรามีวิสัยทัศน์ร่วมในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าร่วมกัน ตลอดจนความใกล้ชิดดุจเครือญาติระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ดิฉันมุ่งมั่นจะเสริมสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย-จีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะร่วมการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศในปี 2568