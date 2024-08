สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชวนขับเคลื่อนองค์กรด้วย ‘คุณวุฒิวิชาชีพ’ ย้ำ คนสำคัญที่สุด ต้องใช้สมรรถนะให้ตรงกับงานและชี้วัดได้

ให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของคนในการขับเคลื่อนงานต่างๆ รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจที่จะเติบโตอย่างมีศักยภาพไม่ได้เลย หากไม่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบุคลากรจะมีทักษะหรือสมรรถนะความสามารถแบบใด หรือใช้งานตรงกับสมรรถนะหรือไม่ และงานที่ทำมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนหรือไม่ การที่จะทราบถึงสิ่งเหล่านี้ได้จึงต้องมีสิ่งบ่งชี้หรือชี้วัดความสามารถได้ชัดเจนนั่นก็คือ ‘คุณวุฒิวิชาชีพ’ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นี่คือสิ่งที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกำลังขับเคลื่อน เพื่อสร้างรากฐานให้กับเศรษฐกิจไทยโดยเริ่มจากทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรก พร้อมกันนี้ ทางสถาบันยังทำหน้าที่กำหนดองค์กรเพื่อรองรับสมรรถนะบุคคลเพื่อให้การขับเคลื่อนมีความรวดเร็ว กว้างขวาง และแม่นยำ สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ในทุกมิติ

วันนี้(23 ส.ค.)สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ “Driving the organization to sustainability with the professional skills” โดยในงานมีการมอบโล่เกียรติคุณ “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะวิชาชีพ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบงานรับรองบุคลากร” ให้แก่ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย รวมทั้งการมอบใบรับรองระบบงานหน่วยรับรองบุคลากร ให้กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2567 จากนั้นจึงมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยกระดับสมรรถนะบุคลากร ยกระดับศักยภาพองค์กร ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” โดย นายวรกิต เตชะพะโลกุล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Upskill Reskill กับการขับเคลื่อน ESG สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย น.ส.ณัฐพร จิระสถาวร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ คือการเน้นย้ำ“สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (องค์กร) ให้มีระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานสากล และพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และมีผลต่อการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล“ด้วยเหตุนี้ MASCI จึงอยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงบอกเล่าความสำเร็จและแนวทางในการพัฒนาบุคคลากรตามมาตรฐานอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของความยั่งยืน เพราะการขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน นอกจากทักษะความสามารถแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระหนักถึงคือการต้องตอบโจทย์ ESG Report ด้วย นั่นก็คืองานในองค์กรยุคใหม่จะต้องใส่ใจทั้งวาระสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น เราเชื่อว่า องค์กรต่างๆที่ต้องการ Upskill หรือ Reskill บุคลากรบนหลักการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและผ่านมาตรฐาน ISO จะได้รับประโยชน์และเห็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรจากการร่วมสัมมนาในครั้งนี้อย่างแน่นอน”