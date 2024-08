สสส. สานพลังดันโครงการ “HealthTech X 2 The Future” หนุนเดินหน้าธุรกิจสตาร์ทอัพ

สสส. สานพลัง SYNHUB โครงการ “HealthTech X 2 The Future” หนุน ธุรกิจสตาร์ทอัพ ตื่นตัวสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์กลุ่มเปราะบาง ปลื้ม HealthTech X 1 ออกสู่ตลาดโลก นวัตกรรม “Bederly” ใช้จริงใน 20 รพ.สต. เตรียมจดลิขสิทธิ์ต่อยอดเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2567 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด (SYNHUB) จัดกิจกรรม Open House โครงการ HealthTech X 2 The Future เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการไทย สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง นำไปสู่การสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจหรือขยายผลสู่สาธารณะนางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งขยายโอกาสให้บุคคล ชุมชน และองค์กร ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน การจัดกิจกรรม Open House โครงการ HealthTech ครั้งที่ 2 นี้ เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสร้างเสริมสุขภาพให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็กและเยาวชน) มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่ เพื่อลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยเปิดรับสมัคร 20 ทีม สนับสนุนทุน 500,000-1,000,000 บาท มุ่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น“ขอแค่กลุ่มเยาวชน มีเพียงแค่ความฝัน ไอเดีย ต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) หรือดำเนินธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สสส. จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเป็นทีมโค้ชและที่ปรึกษาให้พัฒนานวัตกรรมได้สำเร็จ ที่ผ่านมา HealthTech X 1 เกิดนวัตกรรมดิจิทัลจากนวัตกร X-Innovator ทั้งหมด 23 ผลงาน มีทีมได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงผลงานที่ Meet Taipei Startup Festival 2023 ที่ไต้หวัน เช่น 1.Bederly เครื่องตรวจวัดความดัน ระดับน้ำตาล และบันทึกผลเข้าระบบฐานข้อมูล ช่วยเฝ้าระวังและติดตามการปรับเปลี่ยนสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันทดลองใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกว่า 20 แห่ง 2.iFlow Zone Headband ใช้คาดหัววัดประเมินและพัฒนาสภาวะจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยลดการเกิดโรคทางจิตเวช ซึ่งได้รับการจดลิขสิทธิ์เพื่อเตรียมต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป” ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวน.ส.รัศมี สืบชมภู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม SYNHUB และหัวหน้าโครงการ HealthTech X 2 The Future กล่าวว่า HealthTech X 2 เปิดรับสมัครนักพัฒนาไทย โดยไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ก.ย. 2567 และประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบ Pre-Pitching ในวันที่ 14 ก.ย. 2567 โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ต.ค. 2567 – ส.ค. 2568 จะมีโปรแกรมบ่มเพาะและผลักดันนวัตกรไทย X-Innovator เพื่อสร้างความพร้อมนวัตกรไทยนำไปสู่การสร้างโอกาสให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันไลน์ @healthtechx เฟซบุ๊กแฟนเพจ HealthTech X อีเมล์ techhealthx@gmail.com หรือ โทร. 095-952-7675