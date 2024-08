"บุรีรัมย์"ยกขบวนผ้าไทยสุดตระการตา อวดโฉมใน THAI TEXTILE HEROES 2024 EPISODE 3 นิทรรศการผ้าไทย

วันนี้(22 ส.ค.)พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ Colors of Buriram งานผ้าไทยที่เปิดประตูอาณาจักรเส้นทางสายไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการนำเสนอนิทรรศการรูปแบบทันสมัย ชูหัตถศิลป์พื้นถิ่นสู่ไฮแฟชั่นสุดอลังการ ให้ได้สัมผัสกับ ภูมิปัญญา, วัฒนธรรมและความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอนานาชนิด และงานหัตถกรรมต่างๆ โดยการออกแบบและสรรค์สร้างโดยชาวบุรีรัมย์ทุกชิ้นพลตำรวจเอกเพิ่มพูน กล่าวว่า งาน “Colors of Buriram” เป็นการจัดนิทรรศเพื่อสร้างโอกาสให้ชาวบุรีรัมย์ได้แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชน ให้ประชาชนในวงกว้างได้รับรู้และชื่นชม โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการให้เข้าชมเป็นวันแรก ภายในงานได้จัดแสดงเส้นทางการพัฒนากระบวนการทอผ้าของชุมชนต่างๆ ในบุรีรัมย์ ที่มาพร้อมกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าทอ รวมถึงงานฝีมือนานาชนิด ซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจวางจำหน่ายภายในงานให้ผู้ที่สนใจได้ซื้อหาอีกด้วย งาน THAI TEXTILE HEROES 2024 EPISODE 3 นิทรรศการผ้าไทย “Colors of Buriram ” จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2567 บริเวณไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยามนางสาวชิดชนก ชิดชอบ ผู้จัดงานนิทรรศการ “Colors of Buriram” กล่าวว่า ในครั้งนี้เกิดจาก เป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาจากทั้ง 23 อำเภอ โดยเฉพาะผ้าไหมของชาวบุรีรัมย์ที่มีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ถักทอด้วยความประณีต ออกแบบ และตัดเย็บสวยงาม สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และสนับสนุนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น”สำหรับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย นางสาวสุภานัน นิราษิท ภริยานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.ศรินดา จามรมาน ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก นายเศรณี ชาญวีรกูล บุตรชายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย