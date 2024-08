ททท.- GAC AION จัดคาราวาน “ Y SO AMAZING TRIP “ 16 -18 ส.ค. 67

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ณ บริเวณ ศาลากลางเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผอ.ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา –สระบุรี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดให้การต้อนรับ คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวรักษ์โลก @พระนครศรีอยุธยา – สระบุรี ภายใต้คอนเซปต์ “ Go Green เล่าเรื่องเมืองเก่า เติมเต็มชีวิตใหม่ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Y SO AMAZING TRIP " ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2567ซึ่งมี คุณจัสติน เฉา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลล์ ประเทศไทย จำกัด นำครอบครัวไอออนวายพลัส หรือ ยูสเซอร์ผู้ขับขี่รถยนต์ AION Y Plus และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว รวม 40 คน ออกเดินทางจากจุดสตาร์ท ณ ศูนย์บริการ AION พัฒนาการ ด้วยความปลอดภัยตามเส้นทาง ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับ เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองสำหรับไฮไลท์ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ การเข้าเยี่ยมชม เพนียดช้างอยุธยา ชมความน่ารักของ ลูกช้างแฝดต่างเพศ คู่แรกของโลก สร้างความประทับใจให้คณะครอบครัว ยูสเซอร์ผู้ขับขี่รถยนต์ AION Y Plus อย่างมาก ก่อนจะไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านระดับ มิชลิน ไกด์ “สุริยัน จัทรา“ ที่มีบริการล่องเรือไม้โบราณ ไหว้พระทำบุญ สัมผัสความงามสองฝั่งแม่น้ำน้อย ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ คณะคาราวาน ยังได้รับชมการแสดงสาธิตทำแป้งโรตีและดึงสายไหม จากร้านลูกชายบังเปีย ผู้สืบทอดตำนานโรตีสายไหมเจ้าแรกของอยุธยา ชมโชว์มวยไทยพื้นบ้าน จากค่ายมวยศิษย์ป๋าหรั่ง เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้การทำงอบจากใบลาน ตามแบบฉบับวิถีชาวบ้าน หมู่บ้านบางปะหัน พระนครศรีอยุธยาส่วนในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี คณะคาราวาน Y SO AMAZING TRIP ยังได้ ไปสักการะพระใหญ่ที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินทางต่อไปยังสวนผักเกษตรอินทรีย์ครูสรรเสริญ เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ ไปทำกิจกรรมที่ฟาร์มโคนม ไทย เดนมาร์ค ก่อนจะไปพักผ่อน ฟังเพลงโฟล์คซอง ผ่อนคลายยามค่ำคืน สร้างความสุขประทับใจ ต่อผู้เข้าร่วมคณะคาราวานในครั้งนี้อีกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่คณะคาราวาน เดินทางเข้าเยี่ยมชม คือหอมนสิการ อันซีน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ ของ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ ททท.พระนครศรีอยุธยา - สระบุรี และผู้บริหารบริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลล์ ประเทศไทย ได้ขอบคุณคณะคาราวานที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม “ Go Green เล่าเรื่องเมืองเก่า เติมเต็มชีวิตใหม่ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ Y SO AMAZING TRIP “ ในครั้งนี้ก่อนจะปิดท้ายทริป ด้วยการไปเยี่ยมชม ,ช้อปปิ้ง ,รับประทานอาหารร่วมกัน ที่ตลาดหัวปลี มีไฮไลท์เด็ด ไม่ควรพลาดอีกคือ การแช่เท้า ด้วยน้ำสมุนไพร หรือ การทำสปาเท้า โดยใช้น้ำสมุนไพรไทย ทำให้เกิดความสดชื่น ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ