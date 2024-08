"สตาร์ปริ๊นท์" รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม” จากมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

วันที่ 9 สิงหาคม 2567 นายสยาม เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม” โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2567 จากมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) โดยได้รับเกียรติจาก นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของผู้ที่พิการ ที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและหลักสูตรที่เอื้อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเยาวชนทั้งที่พิการและไม่พิการทั้ง 5 ประเภท ได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาศักยภาพในตัวเอง เสริมสร้างคุณค่าของการมีชีวิต เสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ครูอาจารย์ด้านศิลปะแขนงต่างๆ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมโครงการสำหรับในปี 2567 นี้ มูลนิธิฯ โดยความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” (Art for All: Diversity, Creativity, Sustainability) ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว และสติปัญญา ตลอดจนเยาวชนที่ไม่พิการ ที่มีความแตกต่างทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม อย่างมีศักยภาพและมีความสุข