“เข็มเหล็ก” ระดมกูรูสิ่งแวดล้อมร่วมงาน “88 Green Day” ตั้งเป้าผู้นำเทคโนโลยีการก่อสร้างสีเขียว

“เข็มเหล็ก” ระดมกูรูสิ่งแวดล้อมร่วมงาน “88 Green Day”พร้อมเปิดตัวสมาคมโลว์คาร์บอนฯ ด้านBOI พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกภาคส่วน หวังผลักดันไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเป็นผู้นำเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคนายประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็มเหล็ก เป็นประธานเปิดงาน คิกออฟจัดงาน “88 Green Day” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจร่วมงานคับคั่ง ณ The Banquet Hall at Nathong Terrace Bar and Restaurant ไฮไลต์ของงาน “88 Green Day” ครั้งนี้อยู่ในช่วง “Green Talk” ซึ่งมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง และเทคโนโลยีสีเขียว รวม 8 คน ต่างร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานอย่างมากนายประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็มเหล็ก จํากัด กล่าวถึงการก่อตั้งสมาคมโลว์คาร์บอนคอนสตรัคชั่นแอนด์เทคโนโลยี หรือ LCTA (Low Carbon Construction and Technology Association) เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างสีเขียวสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย อันจะนำพาไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันทิศทางการดำเนินงานของ KEMREX ก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ ผ่าน KEMREX-Green Framework 2025 ได้แก่ Green Tech การก่อสร้างแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Construction) Green Construction การใช้ฐานรากที่ลดการขุดเจาะ ไม่ก่อมลพิษ ไม่สร้างแรงสั่นสะเทือน Green Space มุ่งเน้นเรื่อง Flexi Tree ค้ำยันเพื่อพื้นที่สีเขียว Green Energy คือ Solar Mounting ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Green Living คือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน“เข็มเหล็กมีความชัดเจนมาโดยตลอดเรื่องการผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสีเขียว ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างชัดเจนคือเข็มเหล็กของเราเป็นเสาสกรู หมุนลงไปในดิน ทดแทนการติดตั้งด้วยปูน การขุด การตอก ซึ่งถ้าใช้เข็มเหล็กสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ 5-20 เท่า ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างการยอมรับในแวดวงก่อสร้างอยู่บ้าง แต่เมื่อได้ทดลองใช้และเห็นผลเชิงประจักษ์ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามหาทางผลักดันช่วยกันลดข้อจำกัดต่าง ๆ เพราะต่างก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันว่า อยากจะส่งมอบประโยชน์ของการก่อสร้างสีเขียว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนสังคม อีกทั้งเชื่อมั่นว่าในอนาคตนโยบายภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมกันส่งเสริมการก่อสร้างสีเขียวมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกองค์กรและทุกคนที่มาช่วยทำให้เกิดงานวันนี้ขึ้นและขอบคุณทุกๆ การสนับสนุนที่มีต่อเข็มเหล็กในทุกมิติ“เข็มเหล็กตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบกับทุกคน จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันประกาศความตั้งใจจริง และจุดยืนในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ โดยเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่ว่า นับจากนี้พวกเราจะร่วมมือกันในการดำเนินทุก ๆ กิจกรรมของพวกเราให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และเราเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมพลังของทุกฝ่าย เพื่อนำพาสังคมของเราไปสู่สังคมแห่งความเป็นมิตรและยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่มีความหวังของลูกหลาน ประเทศชาติ และโลกใบนี้ของพวกเราทุกคน”ด้านนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวถึงบทบาทของ BOI ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเป็นผู้นำเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาค ปัจจุบันเรื่องการลดคาร์บอนเป็นเรื่องที่ทุกประเทศ ทุกองค์กร มีความจริงจังในการที่จะทำให้องค์กรของตัวเองก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งในการเดินไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจะต้องมองตั้งแต่การก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิต ไปจนถึงการขนส่ง BOI เองก็มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้ในหลายด้าน โดยเฉพาะใน 4 ภาคสำคัญ คือ ภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน ภาคขนส่ง และภาคชุมชน ที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสามารถยกระดับไปสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้ ผมขอขอบคุณเข็มเหล็กที่ได้จัดงานดี ๆ อย่างวันนี้ และขอยืนยันว่า BOI พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกท่าน ให้ก้าวเข้าสู่ Net Zero ไปพร้อม ๆ กัน