"เพิ่มพูน"จับมือครูเงาะ นำหลักสูตรอินเนอร์พาวเวอร์ช่วยพัฒนาครูฟรี ผ่านระบบออนไลน์ หวังใช้จิตวิทยาลดภาวะซึมเศร้าของเยาวชน

วันนี้(9 ส.ค.)พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร “Inner Power Teachers” โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวรสสุคนธ์ กองเกตุ หรือ ครูเงาะ เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีความยินดีที่จะมอบโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร Inner Power Teachers โดยครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ นักพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในด้านนี้ โดยหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนา Mindset ทักษะการสื่อสาร และเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูไทยได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ทั้งในด้านการสอน การสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถพัฒนาตนเองแบบ Anywhere Anytime ผ่านเว็บไซต์ Learning OBEC ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติตลอดมา“หวังว่า โครงการนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ และสร้างครูที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป” รมว.ศธ.กล่าวนางสาวรสสุคนธ์ หรือ ครูเงาะ กล่าวตอนหนึ่งว่า สิ่งที่เรามีคือองค์ความรู้ และ Mindset พัฒนาระบบความคิด หลักจิตวิทยา หลักสัจจศาสตร์ และหลักอริยสัจ ที่นำความจริงมาอธิบายการใช้ชีวิตกับทุกศาสนา ประยุกต์ใช้กับเยาวชนจนหายจากโรคซึมเศร้า ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 4 บทเรียนตามหลักสูตร Inner Power Teachers ได้แก่1. Happiness and success mindset for Thai Teachers มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีและมีความสุขในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนและความสำเร็จในอาชีพครู2. Truth science for Thai Teachers มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการสอนให้นักเรียนเข้าใจในการแสวงหาความจริง3. Master your communication skills for Thai Teachers มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารรอบด้านของครู เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. Train the true Trainers มุ่งเน้นพัฒนาครูให้มีทักษะในการเป็นวิทยากร สามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรจิตวิทยาการสื่อสารกับลูกวัยทีน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้ครู เข้าใจวิธีการสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ลดความขัดแย้ง และส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของวัยรุ่นอีกด้วย