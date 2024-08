"แสวง" โพสต์เป็นนัยก่อนชี้ชะตาก้าวไกลพรุ่งนี้ ยกสถิติยุบพรรคในยุโรป มีทั้งพรรคขวาจัด-ซ้ายจัด

วันนี้ (6ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า "ประชาธิปไตยแบบป้องกันตัวเอง"...ข้อมูลการตัดสิทธิทางการเมือง/การยุบพรรคการเมืองในทวีปยุโรป...จากบทความ "Mapping 'Militant Democrycy' : Variation in Party Ban Practics in European Democracies (1945-2015) by Angela K. & Fernando Casal Bertoa...หมายถึงการทำแผนที่ 'ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง' : การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ ข้อห้ามพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของยุโรป ช่วงปี 2488-2558ซึ่งมีพรรคการเมืองที่มีอุดมการทางการเมืองทั้งขวาจัด-ซ้ายจัดเช่นพรรคการเมืองในประเทศออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ อิตาลี นอร์เวย์ สเปน ตุรกี เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ยูเครน เป็นต้นการโพสต์ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับการที่ในวันพรุ่งนี้(7ส.ค.)ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยและอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. )ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 วรรคหนึ่ง(1)และ(2)ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 ที่ระบุว่าการเสนอร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.... เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งสส.พรรคก้าวไกล 44คน เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ 25 มี.ค. 2564 และใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งปี 2566 เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดการกระทำนั้น