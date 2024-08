ครม.อนุมัติจ่ายเงินสมทบกองทุน AHA Centre หนุนร่วมมือจัดการภัยพิบัติอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วันนี้ (6ส.ค.) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre ในปี 2567-2568 เป็นจำนวน 90,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 3.3 ล้านบาท) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้1. ประเทศไทยลงนามในความตกลง AADMER ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ได้มีการจัดตั้ง AHA Centre โดยเป็นการดำเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในการจัดการภัยพิบัติ (Agreement on the Establishment of the Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management : AHA Centre Agreement) (ความตกลง AHA Centre) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย2. AHA Centre มีหนังสือแจ้งขอรับการสนับสนุนจากประเทศไทย ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre พ.ศ. 2567-2568 โดยคงอัตราเดิม คือ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งเป็นไปตามการหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ AHA Centre ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ เวียดนามนายคารม กล่าวว่า การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยนําไปสู่ความสําเร็จในการเป็นประชาคมอาเซียนและการบรรลุวิสัยทัศน์ One ASEAN, One Response โดยที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของ AHA Centre ปรากฏผลเป็นรูปธรรมในการเป็นหน่วยอํานวยความสะดวกและสนับสนุนทางวิชาการในการดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานความตกลง AADMER เช่น การรับ – ส่งข้อมูลในการให้และรับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสมาชิก และหน่วยงานระหว่างประเทศในสถานการณ์ภัยพิบัติ การจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จากคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศสมาชิก