ครม.รับทราบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน 433 ล. คาดส.ค.-ก.ย.มีนทท. 3.5 แสนคน

วันนี้ (6ส.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (6 สิงหาคม 2567) มีมติรับทราบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน (Quick Win) และอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเดินโครงการจำนวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 433,199,300 บาท ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เพื่อดำเนินการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพิ่มเติม และเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของนายกรัฐมนตรี และนโยบาย Ignite Tourism Thailand ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าว การนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยว 5 Must Do in Thailand การเชื่อมโยงและส่งเสริมเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค (ASEAN Tourism Hub) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ (World Class Event Hub) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 9 โครงการดังนี้1. โครงการการทำตลาดการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มออนไลน์2. โครงการ Amazing Thailand Passport Privileges3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมบนอัตลักษณ์ถิ่น “มหกรรมเสน่ห์ไทย”4. โครงการ Amazing Thailand 365 วัน มหัศจรรย์เมืองน่าเที่ยว5. โครงการ Amazing Thailand Passion Ambassador6. โครงการเที่ยวกับบัสทัวร์ทั่วไทย 25677. โครงการ ททท. 999 ไทยเที่ยวไทย Tourism Department Store งานไทยเที่ยวไทย8. โครงการ Amazing Green Fest 20249. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง (เมืองน่าเที่ยว)เนื่องจาก ททท. ไม่ได้มีงบประมาณตามแผนที่จะดำเนินการและมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการดำเนินโครงการทั้งหมดตามมาตรการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเร่งด่วน (Quick Win) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมบนอัตลักษณ์ถิ่น “มหกรรมเสน่ห์ไทย” และ (2) โครงการการทำตลาดการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มออนไลน์ วงเงินรวมทั้งสิ้น 605,000,000 บาทสำนักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงบประมาณเสนอเพื่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ดำเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน (Quick Win) โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 433,199,300 บาท ประกอบด้วย1. โครงการการทำตลาดการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นเงิน 280,000,000 บาท2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมบนอัตลักษณ์ถิ่น “มหกรรม เสน่ห์ไทย” เป็นเงิน 153,119,300 บาท (5 กิจกรรม) ได้แก่ (1) งานมหกรรมเสน่ห์ไทย@เชียงใหม่ : Chiang Mai Art and Music Festival (2) งานมหกรรมสายน้ำแห่งกาญจน์เวลา (The River of Time) (3) เทศกาลดนตรี Chonburi International Music Festival in Rain (4) งานเสน่ห์เมืองนคร: Khanom Mindfulness Territory และ (5) งานเสน่ห์อีสานม่วนซื่น ณ ขอนแก่นรวมทั้งสิ้น 433,199,300 บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2567 โดยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า 350,000 คน และนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง 5 ภูมิภาคมากกว่า 250,000 คนจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน (Quick Win)