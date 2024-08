คิกออฟแล้ว! หลักสูตร The Pinnacle Leadership Program รุ่นที่ 2 เสริมศักยภาพผู้บริหาร สู่ตำนานการเป็นผู้นำ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีเปิดหลักสูตร THE PINNACLE LEADERSHIP PROGRAM หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) รุ่นที่ 2 เมื่อในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม MEKHA BALLROOM โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ กรุงเทพโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายในหัวข้อ “บริหารตนเอง ทันยุคเปลี่ยนแปลง” ใช้ศักยภาพที่ตนมีตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจไปให้ถึงเป้าหมาย เพิ่มพลังในการปรับตัวด้วยวิธีการที่หลากหลาย เปิดใจรับฟังคำวิจารณ์จากผู้อื่น และพร้อมพัฒนาตนเองต่อไปกิจกรรม The Pinnacle Talk โดย รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยั่งยืน,ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, คุณลิขิตกลิ่นถนอม เลขาธิการสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจ และ ดร.เบญจวรรณ สุจริต COO Silpin Asia Co.,Ltdอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยั่งยืนกิจกรรม PLP Talk ประสบการณ์รุ่นพี่…สู่รุ่นน้อง… โดย คุณกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ Managing Director บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด, คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาชาดไทย, น.อ.สาธิต ชีวางกูล ฝ่ายเสนาธิการเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ คุณกิจติพรนันท์ตานนท์ CEO Ice Age Co.,Ltd และ D Aura Wellness Clinicอีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็น Speaker ในงานเปิดตัวหลักสูตรในครั้งนี้ พร้อมบรรยายในหัวข้อ Become a Legendary แชร์ประสบการณ์การเป็นผู้นำในโลกยุค AI โอกาสเป็นของผู้นำที่มีความรู้และความอดทนThe Pinnacle ต้องการพัฒนาสู่สุดยอดแห่งการเป็นผู้นำ เพราะการสู้ในอนาคต สู้ด้วยปัญญา เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำระดับสูงสุด หลักสูตรดี ๆ ที่หาไม่ได้จากที่ไหน เรียนรู้ด้วยกัน ทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ภายในหลักสูตรนั้นระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 รวมการเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนนอกห้องเรียน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Speaker ชั้นนำระดับประเทศ ในแต่ละ Module ที่พร้อมจะเสริมความรู้สู่การเป็นผู้นำกว่า 30 ท่าน ที่จะร่วมทำ Workshop ร่วมกับผู้เรียนตลอดหลักสูตร