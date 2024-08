รบ.จัดทำร่างหนังสือรับรองความรับผิดชอบในการใช้ยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ ตามกม.มนุษยธรรม

วันนี้ (1 สิงหาคม 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางการทหารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐฯ (ลงนามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2493) ระบุให้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยรับว่าจะใช้ความช่วยเหลือที่ใด้รับมาจากรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และจะไม่ใช้ความช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อความมุ่งประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากความมุ่งประสงค์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกระทรวงกลาโหม (กห.) ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติภารกิจทางทหารสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศมาโดยตลอดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต่อมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศบันทึกช่วยจำความมั่นคงแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์และการบริการทางทหาร [National Security Memorandum (NSM) on Safeguards and Accountability With Respect to Transferred Defense Articles and Defense Services] เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกำหนดให้มิตรประเทศทุกประเทศที่รับความช่วยเหลือทางทหาร และการจัดหายุทโธปกรณ์ภายใต้งบประมาณจากสหรัฐฯ จะต้องจัดทำหนังสือรับรองฯกห. จึงได้จัดทำร่างหนังสือรับรองฯ มีรายละเอียดสรุปได้ว่า รมว.กห. ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ขอรับรองว่า กห. จะใช้ยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับพื้นที่ความขัดแย้ง กห. จะได้ใช้ยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และจะอำนวยความสะดวกและไม่ปฏิเสธโดยพลการ จำกัด หรือขัดขวางทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการขนส่งหรือการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสหรัฐฯ หรือความพยายามระหว่างประเทศที่สนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่ง ครม. (30 กรกฎาคม 2567) มีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือรับรองฯ ดังกล่าวแล้ว รวมทั้ง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามใบหนังสือรับรองฯ ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ