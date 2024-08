นายกฯถกป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วม UN โครงการ Road Safety สวมหมวกนิรภัยลดอุบัติเหตุ

วันนี้ (1 สิงหาคม 2567) เวลา 11.00 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือ ในการป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในวันนี้ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเดินทางพบกับ Mr. Jean Todt นักแข่งรถระดับโลก อดีตผู้บริหาร Ferrari และประธาน FIA ที่บ้านพักชานกรุงปารีส ได้พูดคุยถึงการต่อยอดเรื่องนำเอา Formula E ซึ่งเป็นการแข่งรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจัดในประเทศไทย ซึ่งทาง Mr.Todt สนใจถึงความร่วมมือดังกล่าว และพร้อมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน นอกจากนั้น ได้มีการพูดคุยถึงโครงการ Road Safety ที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN เพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถบนท้องถนน ซึ่งทำได้โดยการสวมหมวกนิรภัยนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดี การสวมหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานก็เป็นสิ่งสำคัญในการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถบนท้องถนน โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญในต้นแบบการผลิตหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานให้มีราคาที่ต่ำกว่า 700 บาท เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ โดยผลสืบเนื่องจากการพูดคุย ได้มีการทำให้เกิดความร่วมมือในการจัดโครงการ UN Road Special Envoy for Road Safety ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่ 1 – 6 พฤศจิกายนนี้ โดยมี Mr.Todt เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในประเทศไทยไทยร่วมกันกับรัฐบาลไทย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับรถบนท้องถนนสาธารณะ (Public Safety) พร้อมทั้งขอให้ประสานกับกลุ่ม Ferrari Owners Clubs และ Porsche ให้เข้ามาร่วมกันจัดไฮไลท์กิจกรรม Road Safety อีกด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง การพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยการสร้างเยาวชนเป็นผู้นำลดอุบัติเหตุ "เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม" ผ่านการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกปลุกพลังเยาวชนทราบร่วมสร้างถนนปลอดภัยทุกวัยไม่สูญเสียนอกจากนี้ โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1) สำนักการจราจรและขนส่ง จัดทำโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2) สำนักการศึกษา จัดทำแนวทางการบริหารจัดการและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร3) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) และกทม. ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยให้ร่วมดำเนินการสำหรับที่มาของโครงการ UN Road Special Envoy for Road Safety เป็นภารกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ได้เริ่มต้นการให้ความสำคัญกับการป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยในปี 2024 นี้ถือเป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมโครงการ ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะ “Friend of the Special Envoy” โดยโครงการดังกล่าว กล่าวถึงความปลอดภัยบนท้องถนนที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของการเดินถนน หรือการใช้ยานพาหนะ ซึ่งสาระสำคัญหลักที่โครงการ Road Safety ได้มุ่งเน้นมี 6 ด้านเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ 1. การคาดเข็มขัดนิรภัยระหว่างขับรถ 2. การจำกัดความเร็วในการขับรถ 3. การใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบของ UN ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 4. ไม่ขับรถระหว่างดื่มสุรา 5. ไม่ขับรถ หากเหนื่อยหรือง่วงนอน 6. ไม่ใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถ