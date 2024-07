รัฐบาลประเมินคนไทยเที่ยวหยุดยาวก.ค. 5 ล.คน ศก.หมุนเวียน 1.8 หมื่นล. พร้อมจัดกิจกรรมต่อเนื่อง

วันนี้ (25ก.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงวันหยุดยาว ขานรับแนวนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทย โดยล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่า ตลอดเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่องจะเอื้อต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมกันมากกว่า 5 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียนถึง 18,360 ล้านบาท โดยพบจำนวนผู้เดินทางฯ มากที่สุดคือ ภาคกลาง 1,174,060 คน-ครั้ง รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร 947,810 คน-ครั้ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 931,950 คน-ครั้ง ขณะที่ภูมิภาคที่สร้างรายได้มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 4,781ล้านบาท รองลงมาคือ ภาคตะวันออก 4,061 ล้านบาท และภาคใต้ 3,017 ล้านบาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสำรวจแผนการเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงวันหยุด/เทศกาลในไตรมาส 3/2567 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งระบุว่า คนไทยส่วนใหญ่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวใกล้ ๆ ภายในจังหวัดตัวเองและจังหวัดใกล้เคียง โดยจำแนกเป็น 1) วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา: มีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตัวเอง 34 % ไปจังหวัดใกล้เคียงทั้งพักค้างและไม่พักค้างคืน 14% และเดินทางข้ามภาค 25% และ 2) วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ: วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตัวเอง 29% ไปจังหวัดใกล้เคียงทั้งพักค้างและไม่พักค้างคืน 10% และเดินทางข้ามภาค 16%โดยจากแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวดังกล่าว รัฐบาลโดย ททท. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาคให้ต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 ทั่วประเทศ ดังนี้ภาคเหนือ : แคมเปญเหนือความคาดหมายในจังหวัดแพร่ น่าน พิษณุโลก และนครสวรรค์, แคมเปญแอ่วเหนือให้ฉ่ำและเที่ยวเสริมบุญทั่วภาคเหนือ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ, 365 วัน แห่งการเดินทางของคนรักกาแฟ, งานคาราวานรถยนต์เยือนเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ 9 - 12 สิงหาคม 2567, AMAZING MUAY THAI EXPERIENCE จ.อุตรดิตถ์ 16 - 18 สิงหาคม 2567, Amazing Northern Retreat Month ตลอดเดือนสิงหาคม 2567, รถม้าคาร์นิวัลนครลำปาง จ.ลำปาง 9 - 12 สิงหาคม 2567, Amazing Nan Marathon 2024 จ.น่าน 25 สิงหาคม 2567, Chiang Rai Fashion to the World 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 และ VIJITR 5 ภาค @พิษณุโลก 7 - 15 กันยายน 2567ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แซ่บหลายรัน จ.มหาสารคาม 3 สิงหาคม 2567, เทศกาล Coffee fest @Loei #2 จ.เลย 10 - 11 สิงหาคม 2567, B-Quik Thailand Super Series 2024 สนามที่ 4 จ.บุรีรัมย์ 23 - 25 สิงหาคม 2567, Lighting of Isan สีสันแห่งอีสาน จ.ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 1 - 8 กันยายน 2567, กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “อีสานไปไสกะแซ่บ”, Isan สะบัดผ้า : เปลี่ยนทุกท่วงท่า ให้อีสานเป็น “Runway” และ ฮักอีสาน...เมืองน่าเที่ยวภาคกลาง : 117 เกจิอาจารย์สังขารเหนือกาลเวลา, มหัศจรรย์แสงเหนือ @ เพชรบุรี กาญจนบุรี, WHY Festival Carnival Charity จ.ราชบุรี 3 สิงหาคม 2567, วิ่งในวรรณคดีซีรีส์รามเกียรติ จ.ราชบุรี 24 - 25 สิงหาคม 2567 จ.ลพบุรี 7 - 8 กันยายน 2567 และ จ.สมุทรสงคราม 21 - 22 กันยายน 2567, ไหว้พระริมน้ำให้ฉ่ำบุญ " สิงหาพาแม่ล่องเรือทำบุญ" จ.ปทุมธานี 18 สิงหาคม 2567, กอล์ฟยกก๊วน กินกันยกแก๊งค์ จ.ปทุมธานี 1 - 31 สิงหาคม 2567, Amphawa Food Experience 2 " Night at The Museum" อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม 23 - 25 สิงหาคม 2567 และ AMAZING MUAY THAI EXPERIENCE จ.ลพบุรี 13 - 15 กันยายน 2567ภาคตะวันออก : กิจกรรม “Happy Weekday Trips จันทร์ถึงศุกร์ เที่ยวให้ฉ่ำ จัดทริปให้สุข”จัดทำโปรโมชั่น ที่พักวันธรรมดาในราคาพิเศษ พร้อมรับ Voucher เติมน้ำมัน 500 บาท เมื่อซื้อแพคเกจขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2567, กิจกรรมฝนนี้...เที่ยวที่ภาคตะวันออก ร่วมกับภาคเอกชนจัดทำโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษห้องพักโรงแรม สำหรับการเข้าพัก 2 คืนต่อเนื่องในชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2567, กิจกรรม Amazing Outdoor Fest 2024 จ.นครนายก 10 - 11 สิงหาคม 2567, Sakaeo Craft Coffee & Friend #2" จ.สระแก้ว 11 - 12 สิงหาคม 2567 และ Prachinburi Night At The Museum Ep.2 จ.ปราจีนบุรี 6 - 8 กันยายน 2567ภาคใต้ : Creative Nakhon Festival จ.นครศรีธรรมราช 25 - 28 กรกฎาคม 2567, Satun Halal Street 2024 จ.สตูล 2 - 4 สิงหาคม 2567, Yala Marathon 4 สิงหาคม 2567, ระนองมหานครน้ำแร่ จ.ระนอง 10 - 11 สิงหาคม 2567, เดิน วิ่ง ท้าฝน เมืองฝน 8 จ.ระนอง 11 สิงหาคม 2567, สตูล ชิลล์ Eat Art 16 – 18 สิงหาคม 2567, Bala Trail จ.นราธิวาส 17 – 18 สิงหาคม 2567, Southern Bliss Fest จ. ชุมพร 23-25 สิงหาคม 2567 และจ.นครศรีธรรมราช 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567, เสน่ห์ ปัตตานี "เมืองงามสามวัฒนธรรม" 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 และ Pattani Decode 2024 24 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กข่าวสารท่องเที่ยว ททท.https://www.facebook.com/thaitourismnews/ หรือโทรสอบถาม TAT Call Center 1672 เพื่อนร่วมทาง (ตลอด 24 ชั่วโมง) รวมทั้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ @tatcontactcenter (https://bit.ly/34lbUjn)“นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวไทยสร้างบรรยากาศ เพื่อให้สามารถเที่ยวไทยได้ตลอดปี เชื่อมั่นว่าผลสะท้อนจากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ส่งเสริมทิศทางที่ดีในการต่อยอดเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทย และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ปี 2568 ซึ่งจะเป็นปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Grand Tourism Year โดยเฉพาะการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวที่กระจายไปสู่เมืองน่าเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ คู่ขนานกับการจัดอีเวนต์ ต่อยอดกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ” นายชัย กล่าว