นายกฯย้ำพลังงานสะอาดสำคัญ นักลงทุนตปท.ถามก่อนตัดสินใจ อย่าหวั่นไหวชาติอื่นเปลี่ยนแปลง

วันนี้ (25ก.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน: ตัวเร่งปฏิกิริยาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในประเทศไทย (Public-Private-People Partnerships: Catalysts for a Low Carbon Economy in Thailand)” ในงานสัมมาสัมมนาวิชาการ ทศวรรษที่ก้าวผ่าน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Shaping our future: A Seminar on Environmental Governance for Sustainability) ของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) โดย ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานเมื่อมาถึงนายกฯได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสมาชิกหลักสูตร ปธส. จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานการแปรรูปภาชนะต่างๆที่ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติย่อยสลายได้โดยการฝังกลบ และยังได้ชิมกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ Geisha geisha varietal จากประเทศเอธิโอเปีย และ กาแฟ Finca Los Cenizosนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน และปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มักถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในทุกเวทีระดับโลก ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจาก Climate Change ที่จะกำหนดความอยู่รอดของเศรษฐกิจและสังคม โดยมีความท้าทายจากทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ และการเตรียมปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป“วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของรัฐบาลจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public-Private-People Partnership หรือ PPPP)” นายกรัฐมนตรีกล่าวนายเศรษฐา กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นเพื่อตั้งรับต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงนี้ ความร่วมมือ PPPP จะเป็นกรอบความร่วมมือที่รวบรวมความแข็งแกร่งของแต่ละภาคส่วน การเสริมสร้างขีดความสามารถ หรือ Capability Building ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในวิธีการเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่เพียงการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการกำหนดโครงสร้างภายใน นโยบาย และขั้นตอนการดำเนินงานในระดับองค์กรนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานภายใต้กรอบ PPPP ซึ่งจะครอบคลุม 4 มิติหลักเพื่อเพิ่ม GDP ให้กับประเทศ มิติที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ซึ่งมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่างๆของภูมิภาค ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมไฮเทคชนิดใหม่ๆ และต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศ โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจๆทยอย่างมโหฬาร การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้งาน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้สูงในอนาคต“การที่ผมเดินทางไปต่างประเทศ ไปพูดคุยดึงดูดนักลงทุนเรื่องพลังงานสะอาด เป็นเรื่องสำคัญที่เพิกเฉยไม่ได้ ทุกบริษัทอยากลงทุนในไทย แต่ถามหาพลังงานสะอาด ถ้าเราไม่มีพอหรือราคาไม่เหมาะสมก็เป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาตรการสนับสนุนภาษีอย่างเดียว ความง่ายความสบายหรือความเป็นมิตรของคนไทยทุกคนที่เชื้อเชิญให้เขามาลงทุนพลังงานสะอาด เป็นเรื่องระดับต้นๆที่เขาตัดสินใจมาลงทุนในไทย“ นายกรัฐมนตรีกล่าวมิติที่ 2 การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy transition) การเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานมาใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างมีนัยยะ คุ้มค่าต่อการลงทุน รวมไปถึงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น สถานีชาร์จ EV การนำเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดแรงกดดันทางภาษีจากต่างประเทศสำหรับสินค้าที่ก่อให้เกิดคาร์บอนสูงนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มิติที่ 3 การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster and risk management) ได้แก่ การเสริมสร้างขีดความสามารถและการเตรียมความพร้อมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับสาธารณภัย ทั้งการบริหารจัดการสาธารณภัย และการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งบริษัทใหญ่ๆในไทยทุกบริษัทเข้าใจเรื่องนี้ ให้การลงทุนให้องค์ความรู้แก่พนักงาน และบรรจุเข้าไปในไกด์ ไลน์การดำเนินธุรกิจ แต่อย่างที่บอกบริษัทเอสเอ็มอีเล็กๆอาจจะถูกลิสต์ ซึ่งตนเห็นว่าเราจะต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันไม่ใช่แค่องค์กรใหญ่หรือรัฐบาลอย่างเดียว ดังนั้นขอฝากพวกท่านในที่นี้ซึ่งถือว่ามาเป็นรุ่นที่ 11 แล้ว ฝากดูแลตัวเล็กกว่าด้วยนายเศรษฐา กล่าวว่า มิติที่ 4 การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ห่วงโซ่สีเขียว (SMEs and green supply chain) ธุรกิจ SMEs ถือเป็นธุรกิจที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้ และการดำเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม SMEs ที่เกิดจากการผลิตตลอดทั้งวงจรผลิตภัณฑ์ (Green supply chain) รวมถึงการบำบัดและการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นทางออกหนึ่งในการนำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ภายใต้กรอบ PPPP นี้ รัฐบาลจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรและกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นดำเนินการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันอย่างสมดุล ตามแนวคิดของการผลักดันให้เกิดการการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือกำไรของธุรกิจในขณะที่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกัน”เราอยู่ในโลกที่มีความท้าทาย เป็นประเทศเล็ก แต่เวทีโลกมีความผันผวนสูงมาก ผู้นำต่างๆในหลายประเทศมีส่วนในการกำหนดนโยบายที่อาจไม่สอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราเองแม้เป็นประเทศที่เล็กอาจจะเป็นคนตัวเล็กแต่จิตใจเราเข้มแข็ง ต้องมีความมุ่งมั่นและพยายามทำอย่างเต็มที่ แม้บางประเทศจะมีการหวั่นไหวเปลี่ยนนโยบายต่างๆ ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนแม้จะตัวเล็กแต่จิตใจแข็งแกร่งเราจะต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้ อย่าหวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เพราะเราสร้างมาดีอยู่แล้วเรื่องการรักษ์โลก การที่เรามานั่งที่นี่ 11 รุ่นแล้ว พวกท่านทำดีอยู่แล้วจะต้องช่วยกันผลักดันและเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศเรา แม้เราจะเป็นประเทศเล็กเรื่องนี้เราถือเป็นเรื่องใหญ่“นายกฯกล่าว