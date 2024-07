“ประเสริฐ” จัดเต็มอุปกรณ์-เน็ตยกระดับความเป็นอยู่ “ทุ่งครุ” ชูเป็นโมเดลดูแล ปชช.ทั่วประเทศ

วันนี้ (22 ก.ค.67) ตั้งแต่เวลา​ 09.45 น. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรื่องกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภา กทม. สมาขิกสภา กทม. (สก.) เขตบางรัก และ นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ สก.เขตทุ่งครุ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนในเขตทุ่งครุ กทม. ทั้งโรงเรียนอิสลามวิทยาลัย, มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ (สุเหร่าอาจารย์เซ็ง ถ.ประชาอุทิศ 69) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เพื่อรับฟังปัญหาด้านความปลอดภัยที่ กระทรวงดีอี จะเข้ามาแก้ไข และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดย นายประเสริฐ กล่าวหลังได้หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัย ว่า ได้รับข้อมูลว่าปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในโรงเรียนได้เกิดขึ้นในหลายแห่ง จึงประสานกับทาง สก.ในการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดและปุ่มฉุกเฉินเตือนภัยเพิ่มเติม พร้อมติดตั้งระบบ IoT และอุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมี AI วิเคราะห์สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยจะแจ้งเตือนแบบ Realtime ให้ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษานายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า และจากการพบปะอิหม่ามของมัสยิดอัลอิสติกอมะห์ ก็ได้ทราบถึงปัญหาในเรื่อง สัญญาณฟรีอินเตอร์เน็ตบริเวณมัสยิดที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางกิจกรรมทางศาสนา ที่ยังไม่มีความครอบคลุมมากพอ ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และไม่สามารถใช้การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตได้ จึงได้สั่งการให้ทำการติดตั้งเสาสัญญาณเพิ่มเติมในบริเวณจุดอับสัญญาณ เพื่อสร้างความสะดวกในการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ในส่วนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) นั้น นายประเสริฐ เปิดเผยว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีการอบรมในการสร้างอาชีพผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน และแอปพลิเคชัน “OFOS” (One Family One Softpower), แอปฯ “ทางรัฐ” และการอบรมการเขียนโปรแกรมสั่งการ Microprocessor ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้นำความรู้จากการอบรมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบลายผ้าประจำพื้นที่บางมด, เครื่องวัด PM2.5 และหุ่นยนตร์บังคับ เป็นต้น โดยเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และให้มีให้อาสาสมัครดิจิทัลชุมชนเปิดอบรมการสร้างอาชีพไลฟ์ขายสินค้าที่ผลิตในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์ม Learn to earn และกระทรวงดีอี โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จะมีการต่อยอดศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยเปิดการอบรมทักษะเฉพาะทางและมีการประสานเครือข่ายบริษัทในการรับสมัครงานผู้ผ่านการอบรม (Job Matching) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับทางชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”หลังจากนี้ผม และกระทรวงดีอี จะลงไปดูในพื้นที่อื่นๆ อีกเพื่อนำแนวทางการใช้เทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั่วประเทศ“ นายประเสริฐ ระบุ.