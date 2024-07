นายกฯเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเงิน ยกระดับอุตสาหกรรม เปลี่ยนโครงสร้างศก.โดยไม่ต้องใช้งบ

วันนี้ (19ก.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องกำปั่นทอง ชั้น 21 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเงิน (Financial Hub) ภายใต้หัวข้อ “Ignite Finance: Thailand’s Vision for a Global Financial Hub” เปิดทางนำไทยสู่ศูนย์กลางการเงินโลก โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐมนตรีนำเสนอ Vision ไปนั้น เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ ให้เติบโตจากภาคการผลิต ไปสู่ภาคการบริการที่มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น ในอุตสาหกรรมการเงินของไทยเราช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีความแข็งแกร่งจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฝั่งภาคการผลิต การท่องเที่ยวในประเทศนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แต่การพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยได้เร็วเพียงพอ เราจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในอุตสาหกรรมเช่นนั้น คืออุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน การธนาคารครับนายเศรษฐา กล่าวว่า กลยุทธ์หลักที่ท่านรัฐมนตรีได้นำเสนอไปเมื่อครู่นี้คือการเปิดรับเงินนอกเข้ามาอยู่ในประเทศ ที่ผ่านมา เราเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรา ปรับแก้กฏหมายให้เป็นมิตรต่อการทำธุรกิจ หลายๆบริษัทนั้น ไม่ได้เข้าไปอยู่ในประเทศ เพื่อจะค้าขายกับคนในประเทศ แต่เป็นการเข้าไปอยู่เพื่ออาศัย Ecosystem ในการทำธุรกิจ ทำให้สามารถหา Talent ได้ เจรจาพูดคุยการค้า การลงทุน ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น“หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบ้านเขาทำได้ที่ผ่านมาทำไมนักลงทุนถึงไม่เลือกประเทศไทย การออกไปคุยกับนักลงทุนทำให้เราเข้าใจดีเลยว่า หัวใจของการสร้างอุตสาหกรรมนี้ คือการมีกฏหมายที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการมี Facility สำหรับคนทำงานที่ดีพอ ซึ่งผมมั่นใจว่า Facility ต่างๆในประเทศไทยนั้น World Class ทั้งสิ้น ทั้งสนามบิน โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัวกฏหมายที่ท่านรัฐมนตรีได้เล่าไปก่อนหน้านี้ ทั้งการตั้ง One-stop service การมีสิทธิประโยชน์การให้ความชัดเจนของการบริหารเงินทุนนั้นจะเป็นหัวใจสำคัญ ที่ทำให้ไทยเติบโตไปเป็น Financial Frontier ของภูมิภาคได้” นายกรัฐมนตรีกล่าวนายเศรษฐา กล่าวว่า ในขณะเดียวกัน การผลักดัน Innovation ใหม่ๆทางระบบการเงิน ไม่ว่าจะเป็น Virtual Bank หรือการค้ำประกันสินเชื่อ จะเป็นการสร้าง Inclusive Innovation ด้านการเงินให้กับคนไทยทำให้เข้าถึงระบบการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นนำไปสู่การลงทุน การสร้างงาน การหาเงินเลี้ยงครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนได้ในที่สุด และถ้าเรามองทั้ง Ecosystem ของการเป็นศูนย์กลางทางการเงินแล้วนั้น Ecosystem ทั้งหมดนี้ ไม่ได้มีแค่ธนาคาร การลงทุน หลักทรัพย์ หรือ Virtual Bank เท่านั้น ยังมีภาคบริการ ที่เป็น Professional Service อีกหลายๆอย่างที่จะเติบโตไปด้วยกัน เช่นที่ปรึกษากลยุทธ์ที่ปรึกษากฏหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้น หลายๆเจ้า ก็นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับ และตนมั่นใจว่าการที่ Ecosystem นี้เติบโตไปด้วยกันนอกจากจะสร้างงานให้คนไทยได้ทำงานในบริษัทชั้นนำระดับโลกแล้ว ยังเป็นการเชื่อมต่อระหว่างภาคธุรกิจไทย ไปยังตลาดโลก ผ่านองค์ความรู้ ความสามารถ และเครือข่าย (Network) ของบริษัท Professional Service เหล่านี้“ ผมต้องขอย้ำให้เห็นว่าการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ไม่ใช่สร้างประโยชน์ให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันคือกลยุทธ์ที่ประเทศไทยจะดึงดูดเงินทุน ดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถ และดึงดูดองค์ความรู้ ให้เข้ามาอยู่ในประเทศสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย ผมถือว่านโยบายนี้เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณลงทุน และมีผลตอบแทนมหาศาลต่อประเทศ คุ้มค่าอย่างยิ่งต่อการเดินหน้าเต็มที่”