นายกฯ วอนให้เกียรติผู้ออกแบบชุดพิธีการนักกีฬาโอลิมปิกไทย สวยไม่สวยขึ้นอยู่กับสายตาแต่ละคน ขอให้โฟกัสเรื่องอื่นดีกว่า

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 18 ก.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในการใส่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ว่าล้าสมัย (OUT) ไปหน่อยว่า “การที่จะบอกว่าเสื้อคุณ OUT หรือเสื้อผม OUT มันก็แล้วแต่ตาใครตามันไม่ใช่หรือ ผมอาจจะบอกว่าสวย บางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยก็ได้ อาจจะบอกว่าเสื้อผมไม่สวย แต่ถ้าของท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจสวยกว่า ผมว่าเรื่องนี้ต้องให้เกียรติผู้ออกแบบ ขอให้ทุกคนอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่า โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญ“