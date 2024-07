"K4" ลุยเชียงรายมอบโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล ให้เข้าถึงกันได้ยิ่งขึ้น

ตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆ คุณ

วันที่ 11 ม.ค.2567 น.ส.เริงฤดี ลักษณะหุตา หรือมาดามบอสเต๋ ประธานกรรมการ บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณมือถือซิม "K4" และผู้ให้บริการตู้เติมเงิน “เคธี่ ปันสุข”เดินทางไปมอบโอกาสให้พื้นที่ห่างไกล จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน และแจกซิมพร้อมสนับสนุนเงินเติมเงินให้ใช้งานแก่ชาวบ้านจำนวน 2 หมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567โดยช่วงเช้าได้เดินทางไปที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยส้าน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และช่วงบ่ายได้เดินทางไปต่อที่ หอประชุมหมู่ที่ 3 บ้านดอยช้าง ตำบลวารี อำเภอแม่สลวย จังหวัดเชียงรายภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆ ร่วมสนุกพร้อมแจกของให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากพี่น้องตัวแทนจำหน่าย K4 และพี่น้องในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีK4 จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทยได้เลือกใช้ในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และอีกไม่นานศูนย์บริการจะต้องครอบคลุมครบทุกจังหวัดในเร็ววันนี้ K4 New Way For All Genทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ หากไม่อยากพลาด ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่อย่าลืมกดติดตามสื่อทุกช่องทาง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที แล้วจะไม่พลาดโปรโมชันและสิทธิพิเศษอีกมากมายจาก K4