รมว.ธรรมนัส ประธานเปิดงาน Best Quality Rice Expo 2024 ผลักดันข้าวไทยให้มีคุณภาพ ปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เป็นที่ยอมรับระดับสากล

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Best Quality Rice Expo 2024 : INSPIRE RICE STANDARDS ภายใต้แนวคิด ข้าวไทยยุคใหม่ : Thai Rice in the Modern Age โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ EM Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า EMSPHERE สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้คู่ค้าและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน นำไปสู่การเปิดตลาดการค้าเพิ่มเติมจนสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า "ภาคการเกษตรเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ระดับประเทศได้ในทุกมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหาร และมีการจัดส่งอาหารส่งออกใน 1 ปี มูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท แต่ยังคงประสบกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ถือเป็นความท้าทายของภาคเกษตรที่ต้องปรับตัวใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิตคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกิดเกษตรมูลค่าสูง รวมถึงปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ตามที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังปรับตัว เพื่อให้สินค้าข้าวไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวทาง“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อช่วยยกระดับรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี "ด้าน นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงานรวม 3 วัน กรมการข้าวได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีคุณูปการด้านข้าวไทย, นิทรรศการ Amazing Thai Rice, นิทรรศการ หัวข้อ เปลี่ยนข้าว 1 ต้น เป็นเงินหมื่นเงินแสน, มาตรฐานข้าวไทย เครื่องหมายการันตีคุณภาพ, นิทรรศการ งานวิจัยพัฒนาก้าวล้ำ นำพาข้าวไทยก้าวหน้า และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาข้าวไทย รวมถึงการสาธิตการปรุงอาหารจากข้าวพรีเมี่ยม โดยเชฟที่มีชื่อเสียง มารังสรรค์เมนูจากข้าว ทั้งคาวและหวานพร้อมกันนี้ ยังมี กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาด โชว์ ชิม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าว โดยมี เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่มีสินค้าข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ หรือผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ข้าวอินทรีย์ สินค้าข้าว Q ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวพื้นเมือง สินค้าแปรรูปจากข้าว ฯลฯ มาร่วมถึง 20 ร้าน และกิจกรรมBusiness Matching เพื่อสร้างโอกาสด้านการค้าและการตลาด พาผู้ซื้อมาพบผู้ผลิต พร้อมสร้างโอกาสแก่ผู้ผลิตที่ “เข้าตา” ผู้ซื้อ ณ “ข้าวตา คาเฟ่” พร้อมสนุกกับกิจกรรม Rice Pairing จับคู่ข้าวไทย ทานกับชากาแฟอย่างไรให้อร่อยสำหรับงาน Best Quality Rice Expo 2024 : INSPIRE RICE STANDARDS จัดตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ EM Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า EMSPHERE สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ กิจกรรมโชว์ ชิม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าว นิทรรศการ Amazing Thai Rice นิทรรศการ หัวข้อ เปลี่ยนข้าว 1 ต้น เป็นเงินหมื่นเงินแสน และการสาธิตการปรุงอาหารจากข้าวพรีเมี่ยม โดยเชฟที่มีชื่อเสียง มารังสรรค์เมนูจากข้าว ทั้งคาวและหวาน อีกด้วย