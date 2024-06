K4 ผนึกกำลังอาชีวะ ส่งเสริมบุคลากรเฉพาะทางในสายอาชีพ

บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ 10 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ร่วมกิจกรรมจัดโครงการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านการตลาด และการขายให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบนำร่องในการส่งเสริมและพัฒนาพร้อมนำไปใช้ประกอบอาชีพโดยทั้งนี้มี นางเบญจวรรณ ปกป้อง ประธานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยจะมีการอบรม ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2567ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำของจังหวัดนครปฐม แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมภายในงานมีการอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด การฝึกสอน การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งจัดให้มีการออกตลาด ที่ส่งเสริมกับการทำงานในชีวิตจริง โดยทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงโดยในการการอบรมครั้งนี้ มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการนำร่อง ประกอบด้วย1. วิทยาลัยพณิชยการบางนา2. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ5. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย6. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี7. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ8. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร9. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ10. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลโดยทางบริษัท K4 พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านอาชีวะ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสายงานวิชาชีพที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานและสถานประกอบการ และหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีฝีมือ มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสากล จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาฝีมือและความรู้ต่อยอดไปในระดับสูง เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ต้องการได้อีกด้วย ทางบริษัท K4 จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทยได้เลือกใช้ในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่าอย่าลืมกดติดตามสื่อทุกช่องทาง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที แล้วจะไม่พลาดโปรโมชันและสิทธิพิเศษอีกมากมายจาก K4 ดั่งสโลแกนที่ว่า K4 New Way For All Gen ทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัย