K4 Rally Tour 2024 กรุงเทพฯ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ก็แค่ปากซอย ไปคนเดียวไม่ Fun รวมตัวไปด้วยกันมันส์กว่า

มาดามบอสเต๋ นางสาวเริงฤดี ลักษณะหุต ประธานกรรมการ บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายมือถือล่าสุดของไทย Sim K4 และผู้ให้บริการตู้เติมเงิน เคธี่ ปันสุขจัดกิจกรรมงาน K4 Rally Tour 2024 กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์-ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567พาตัวแทนจำหน่ายร่วมกิจกรรมกว่า 250 ท่าน พร้อมรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 50 คัน ไปเยี่ยมชมศูนย์ต้นแบบ K4 Services Center ณ ศูนย์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์ประจำจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดอื่นๆได้ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อม และนำกลับไปพัฒนา ทั้งในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า และในส่วนของการให้บริการการใช้งานซิมการ์ด การลงทะเบียน การบริการย้ายค่าย การเติมเงิน เติมแพ็กเกจ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย และในส่วนของการดูแล บำรุงรักษา และให้บริการตู้เติมเงิน เคธี่ ปันสุข และการบริหารจัดการภายในศูนย์ให้บริการอีกด้วยงานนี้ สนุกสนานไปกับกิจกรรม RC แรลลี่ ที่กำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เดินทางไปยังพิกัดต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดพื้นที่เอาไว้ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน และบริษัทมุ่งเน้นจุดพิกัดไปยังเมืองรองที่หลายคนเคยผ่าน แต่ไม่เคยได้แวะสัมผัสทั้งวิถีและวัฒนธรรมชุมชนเมือง ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ทำกิจกรรมครบและตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งสนุกสนานและอิ่มท้องกับอาหารท้องถิ่นด้วยชมภาพบรรยากาศแล้วสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ หากไม่อยากพลาด ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆ ท่านอย่าลืมกดติดตามสื่อทุกช่องทาง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที แล้วจะไม่พลาดโปรโมชันและสิทธิพิเศษอีกมากมายจาก K4K4 จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทยได้เลือกใช้ในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และอีกไม่นานศูนย์บริการจะต้องครอบคลุมครบทุกจังหวัดในเร็ววันนี้K4 New Way For All Gen ทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัย