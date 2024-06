นายกฯปลื้มไทยติด 50 อันดับประเทศคนรุ่นใหม่มีความสุขที่สุดในโลกสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี

วันนี้ (24มิ.ย.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี การทำงานของนายกรัฐมนตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีระบุในหลายโอกาสว่าทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรี และฐานะพ่อ ต้องการให้คนรุ่นใหม่มีความสุข มีสิทธิ์ เสรีภาพ ได้เลือกดำรงชีวิต ตามที่ต้องการ จึงทำให้นายกรัฐมนตรีพึงพอใจ และขอบคุณผลการจัดอันดับความสุขของประชากรในโลก สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในรายงานความสุขโลกปี 2567 (World Happiness Report 2024: Countries where the youth might find happiness) ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ใน 50 อันดับแรก ของการจัดอันดับประเภทผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี และไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ จาก 143 ที่ได้รับการจัดอันดับใน 50 อันดับแรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับ รายงานความสุขโลกปี 2567 ที่ได้จัดทำโดยหน่วยงาน UN ร่วมกับมหาวิทยาลัย Oxford และบริษัท Gallup ที่อ้างอิงจากผลสำรวจ Gallup World Poll ในช่วงระหว่างปี 2564 – 2566 ผ่านปัจจัยที่ผู้เชี่ยวชาญนำมาวิเคราะห์ความสุข 6 ประการ ได้แก่ ข้อมูล GDP ต่อหัว (GDP per capita) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) อายุคาดการณ์เฉลี่ยของคนในช่วงที่มีสุขภาพดี (Healthy life expectancy at birth) เสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิต (Freedom to make life choices) ความเอื้ออาทร (Generosity) และการรับรู้การทุจริต (perceptions of corruption)โดยประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 45 ในการจัดอันดับประเภทสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ซึ่งนิตยสาร Travel + Leisure Asia ได้กล่าวถึงการจัดอันดับนี้ว่า ไต้หวัน และประเทศไทยทำสำเร็จในการครองตำแหน่ง 1 ใน 50 อันดับ โดยระบุว่า ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 25 ถือเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความสุขที่สุดในเอเชียสําหรับเยาวชน โดยได้ระบุถึงผู้คนท้องถิ่นที่เป็นมิตร และชุมชน LGBTQIA+ ที่เฟื่องฟู ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 45 เป็นประเทศในเอเชียที่มีความสุขที่สุดเป็นอันดับสอง เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด ด้วยนโยบายวีซ่าฟรี ไม่ต้องขอวีซ่าและโปรแกรมวีซ่าที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนหนุ่มสาวให้เข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยที่มีเสน่ห์“นายกรัฐมนตรีคำนึงถึงความต้องการ และวิถีชีวิตของเยาวชนคนรุ่นใหม่เสมอ ด้วยความคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับยุคสมัย กำหนดรูปแบบการดำรงชีวิตที่เยาวชนต้องการ โดยนอกจากข่าวดีของไทยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านวุฒิสภา ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน และที่ 3 ในเอเชีย ที่สามารถแต่งงานภายใต้ความหลากหลายได้ เห็นได้ว่าประเทศไทยยังกำหนดนโยบายที่สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน จึงทำให้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผลการจากการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำความสำเร็จของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่เหมาะสมกระแสความต้องการของโลกอนาคต” นายชัย กล่าว