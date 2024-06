"เศรษฐา" สำรวจศักยภาพการจัดแข่ง F1 ที่หาดจอมเทียน รับงานใหญ่ยากหวังดึงเม็ดเงินการท่องเที่ยว

วันนี้ (23มิ.ย.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ถึงการลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีเนื้อหาดังนี้สำรวจศักยภาพการจัดแข่งขัน F1 ในไทยที่หาดจอมเทียนครับการแข่งขัน F1 มีการจัด 2 แบบ แบบแรก คือ circuit race ที่ใช้สนามแข่ง ซึ่งจะสามารถควบคุมเรื่องความปลอดภัยได้ง่าย ซึ่งที่อู่ตะเภามีโครงการที่จะการสร้างสนามแข่งรถแล้ว และมีความเป็นได้ที่จะจัดแข่งได้ตามมาตรฐานของ FIA ครับอีกรูปแบบของการจัด คือ แบบ city race ที่เป็นการแข่งบนถนนจริง ๆ เส้นทางเน้นทัศนียภาพ และความสวยงามของเมือง ซึ่งเราดูความเป็นไปได้ทั้งที่ กรุงเทพ และเมืองพัทยา และวันนี้มาดูความเป็นไปได้ที่จะจัดในเส้นทาง บริเวณรอบหาดจอมเทียน ซึ่งยังจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนน และองค์ประกอบอื่นของสนามแข่ง เช่น อัฒจันทร์ และฉากกั้น เพื่อให้ได้มาตรฐานF1 เป็นงานใหญ่ งานยาก แต่ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะดึงเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลครับIn pursuing our F1 goal, the U-Tapao Airport project includes a facility for the “circuit race” type which provides maximum safety; while Bangkok and Pattaya are being assessed for the “city race” type with captivating City of Angels and the scenic beachside race routes respectively.