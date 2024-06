"พิพัฒน์” เผย JOB EXPO THAILAND 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทย” 28-30 มิ.ย.

วันนี้(10 มิ.ย.)นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตรียมจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ HALL 6 – 7 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อการสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยภายในงานได้เตรียมงานในประเทศ กว่า 500,000 อัตรา และงานต่างประเทศกว่า 100,000 อัตรา ไว้รองรับผู้สมัครงานภายในงาน พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โดยคาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาจัดงานกว่า 280,000 คน แยกเป็นมาร่วมภายในงานกว่า 80,000 คน และทางสื่อออนไลน์ภายนอก 2 แสนกว่าคน“ผมได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชน และน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจำนวนมาก ผมสัมผัสได้ว่าคนหลายคนไม่กล้ามีความหวังที่จะได้รับโอกาส หรือหมดหวังในการได้รับโอกาส ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความน่ากังวลเป็นอย่างมาก ดังนั้นในส่วนของกระทรวงแรงงาน จึงให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุนษย์ พร้อมกำหนดโครงการ ‘LET’S BUILD THE FUTURE TOGETHER – พวกเรามาร่วมสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน’ เพื่อการสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถประกอบอาชีพ ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผมจึงมอบหมายกรมการจัดหางานดำเนินการจัดมหกรรมหางานที่เป็นมากกว่าการหางาน เพราะมหกรรมหางานนี้จะต้องเป็นพื้นที่สำหรับสร้างโอกาสในการจ้างงาน การให้ความรู้ความเข้าในการประกอบอาชีพ ที่สำคัญงานจะต้องสนุกและสร้างรอยยิ้มให้กับคนทุกคน ดังนั้น JOB EXPO THAILAND 2024 จะเป็น ‘มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทย’ ซึ่งนอกจากงานในประเทศกว่า 500,000 อัตรา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ และงานต่างประเทศร่วม 100,000 อัตราแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ ‘ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน’ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ รวมถึงการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้ทดลองเล่นอาชีพ ซึ่งจะนำมาสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อการเตรียมความพร้อมให้ตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และที่พลาดไม่ได้คือมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ZOM MARIE, MUSKETEER, DEPT, MIRRR, PURPEECH และ SERIOUS BACON ดังนั้นผมเชื่อว่างานในครั้งนี้ จะเป็นมหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทย ที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้ามาร่วมงานทุกคนอย่างแน่นอน”นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า “งาน JOB EXPO THAILAND ครั้งนี้ จะเป็นมหกรรมการจัดหางานที่สร้างประสบการณ์การหางานที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมา ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมสัมภาษณ์และสมัครงาน JOB MATCHING โดยกรมการจัดหางานได้เชิญผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทย 222 ราย เข้าร่วมงาน พร้อมรวบรวมตำแหน่งงานทั่วประเทศกว่า 500,000 อัตรา ไว้รองรับผู้สมัครงานภายในงาน และสำหรับแรงงานที่มีความสนใจไปทำงานต่างประเทศ เราได้จัดเตรียมพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานต่างประเทศ รวบรวมตำแหน่งงานต่างประเทศร่วม 100,000 อัตรา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้ และภายในงานทุกคนสามารถเข้ารับคำแนะนำในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” และ “คนทำงาน” ให้สามารถเข้ารับการแนะนำ “การทำประวัติย่อ (RESUME) อย่างไรให้โดนใจนายจ้าง” สำหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราได้จัดพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อแจ้งความประสงค์ในการทำงาน และค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเองได้ รวมถึงกลุ่มอาชีพอิสระที่แรงงานอิสระทุกคนสามารถทดลองฝึกทักษะ กิจกรรมเวิร์คช้อปจำนวน 30 อาชีพมาไว้ภายในงาน ที่พิเศษอีกอย่างกลุ่มแรงงานอิสระสามารถพบผู้ประกอบการแฟรนไชส์ชั้นนำ จำนวน 20 ราย และกลุ่มประกอบอาชีพรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 24 ราย”“งานครั้งนี้ กรมการจัดหางาน ได้สร้างโอกาสให้ “คนที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ได้มีโอกาสในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมเชิญ สถานศึกษาชั้นนำของประเทศไทย 10 แห่ง ร่วมแนะแนวเส้นทางการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือก “คณะที่ชอบ กับ อาชีพที่ใช่” และผู้เข้าร่วมงานสามารถสนุกไปกับการแนะแนวอาชีพในรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถพูดคุยพบปะกับกูรูด้านอาชีพต่างๆ 15 อาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนุกไปกับกิจกรรมทดลองเล่นอาชีพ 15 อาชีพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเวลานี้ สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่รู้ว่าตนเองเหมาะกับอาชีพอะไร ก็สามารถค้นหาตนเองได้ที่คลีนิคให้คำปรึกษาทางอาชีพ และพื้นที่ทดสอบความพร้อมในอาชีพ และพลาดไม่ได้กับ UPSKILL ZONE จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เชิญผู้ประกอบการด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 25 ราย ให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ที่สูงยิ่งขึ้น ดังนั้น ห้ามพลาดที่จะมาเที่ยว งาน JOB EXPO THAILAND 2024 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ HALL 6 - 7 หรือแวะชมพื้นที่ไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคน “SSO MARKET 2024” จากสำนักงานประกันสังคมที่ผสมผสานระหว่างแฟชั่น อาหาร ดนตรี ศิลปะ กาแฟและเครื่องดื่ม กิจกรรมเวิร์คช็อป และไลฟ์สไตล์ไว้ด้วยกัน พบกับร้านแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับ และร้านอาหารอินเทรนด์กว่า 190 ร้านค้า ภายในงาน ที่ฮอลล์ใกล้เคียง เวลาความสนุกเริ่มตั้งแต่ 11.00 ถึง 21.00 น.” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว