"พลภูมิ" ครบ 49 ปี เข้าใจชีวิต ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุด แต่จงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุข ขอบคุณกำลังใจจาก"ภรรยา-ลูก-ทีมพลภูมิ"

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า Happy Birthday to Me : 49 ปี แต่หัวใจยังรู้สึกหนุ่มเสมอ ไม่เคยคิดว่าตัวเอง “แก่” เลยสิ่งที่เพิ่มมากับเวลาที่ผ่านไป คือ ประสบการณ์ชีวิตและความคิดที่มองโลกต่างไปจากเดิมเยอะ “ช่างแม่ง”กับเรื่องต่างๆมากขึ้น และ คิดอยู่เสมอว่า.. “ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุด แต่จงยืนในที่ ที่ทำให้เรามีความสุขก็พอ”ขอบคุณพ่อแม่ ลูกเมีย My Boss พี่ๆน้องๆ และ ทีมพลภูมิ ทุกคน ที่เป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างกันเสมอซึ่งข้อความดังกล่าวมีบรรดา ส.ส. นักการเมือง และคนที่ติดตาม มาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายพลภูมิ เป็นจำนวนมาก