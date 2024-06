ตะลุยอีสาน เปิดศูนย์ K4 Services Center และศูนย์ Kathy Center จังหวัดขอนแก่น

K4 New Way For All Gen

ทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัย

มาดามบอสเต๋ นางสาวเริงฤดี ลักษณะหุต ประธานกรรมการ บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายสัญญาณซิม K4 และผู้ให้บริการตู้เติมเงิน เคธี่ ปันสุขรอบนี้ มาดามบอสเต๋ บุกตะลุยอีสาน เปิดศูนย์ K4 Services Center และศูนย์ Kathy Center ณ ศูนย์กลางแห่งภาคอีสาน เมืองพระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพิมสิริ นามโสม ศูนย์ K4 Services Center ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดใหม่ล่าสุดลำดับที่ 16และมาหัวเมืองใหญ่ศูนย์กลางแห่งภาคอีสานแบบนี้ทั้งที ต้องมีให้ครบทุกศูนย์ มาดามบอสเต๋ ลุยไปกันต่อที่ชุมแพ ที่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น แต่เป็นพื้นที่ 1 ใน 4 อำเภอที่มีเศรษฐกิจเติบโตรองจากตัวเมืองขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเรืองสิทธิ์ รุ่งไมตรี ศูนย์ Kathy Center จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ เป็นสาขาล่าสุดในจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567K4 ได้เปิดศูนย์ให้บริการอย่างเป็นทางการที่เป็นศูนย์ประจำจังหวัดไปแล้วทั้งสิ้น 16 จังหวัด ประกอบด้วย1. ลพบุรี2. ลำปาง3. บุรีรัมย์4. ขอนแก่น5. นครราชสีมา6. เชียงใหม่7. สมุทรสาคร8. สุรินทร์9.อุดรธานี10. ฉะเชิงเทรา11. สมุทรปราการ12. ชลบุรี13. เชียงราย14. สกลนคร15. สงขลาและยังมีศูนย์ Kathy Center ที่เป็นศูนย์บริการย่อยที่อยู่ประจำอำเภอและตำบล เพื่อให้การบริการได้อย่างครบถ้วนและเข้าถึงได้ง่าย ใกล้กันได้ยิ่งขึ้นK4 จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทยได้เลือกใช้ในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และอีกไม่นานทุกศูนย์บริการจะต้องครบทุกจังหวัดในเร็ววันนี้