"เศรษฐา" ตรวจขยายคลองลัดโพธิ์เพิ่มระบายน้ำบรรเทาท่วมกรุง ติดตามพัฒนาสวนสาธารณะนครเขื่อนขันธ์

วันนี้ (2มิ.ย.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างขยายคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มาศึกษาโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ซึ่งใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ได้ถึง 1,439 ล้านลูกบาศก์เมตร จากแต่ก่อนที่เส้นทางน้ำมีความยาวกว่า 18 กิโลเมตร เพราะเป็นคลองคด หลังสร้างคลอดลัดโพธิ์ เป็นประตูระบายน้ำ 4 ช่อง ทำหน้าที่ระบายน้ำและหน่วงน้ำเค็ม เส้นทางระบายน้ำมีความยาวลดลงเหลือเพียง 600 เมตร ใช้เวลาระบายน้ำจากเดิม 5 ชั่วโมง เหลือเพียง 10 นาทีเท่านั้น ทำให้น้ำไม่ท่วมแม้กระทั่งช่วงน้ำท่วมหนักปี 54 ถือเป็นความรู้ที่ต้องศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในหลายๆพื้นที่ ซึ่งได้มีการพูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ที่แม่น้ำท่าจีน จ. นครปฐม มีลักษณะคดเคี้ยวแบบเดียวกันและขณะนี้ทางกรมชลประทานกำลังมีการขยายคลองลัดโพธิ์เพิ่ม เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น โดยรองอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าภายใน 2 เดือนจะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จขณะที่ต่อมานายเศรษฐา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้ มาศึกษาโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ซึ่งใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ได้ถึง 1,439 ล้านลูกบาศก์เมตร จากแต่ก่อนที่เส้นทางน้ำมีความยาวกว่า 18 กม. เพราะเป็นคลองคด หลังสร้างคลอดลัดโพธิ์ เป็นประตูระบายน้ำ 4 ช่อง ทำหน้าที่ระบายน้ำและหน่วงน้ำเค็ม เส้นทางระบายน้ำมีความยาวลดลงเหลือเพียง 600 เมตร ใช้เวลาระบายน้ำจากเดิม 5 ชม. เหลือเพียง 10 นาทีเท่านั้น ทำให้น้ำไม่ท่วมแม้กระทั่งช่วงน้ำท่วมหนักปี 54 ถือเป็นความรู้ที่ต้องศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งผมได้รับรายงานจากท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ที่แม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม มีลักษณะคดเคี้ยวแบบเดียวกันโครงการพระราชดำริเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และตั้งใจนำมาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ผมจึงขอฝากให้กรมชลประทานไปสำรวจแม่น้ำที่มีลักษณะคล้ายกันทั่วประเทศเพื่อบริหารจัดการให้เหมาะสมภายใต้หลักลงทุนน้อยแต่ประชาชนได้ประโยชน์มากต่อไปด้วยครับIn preparation for the rainy season, I am visiting the Klong Lat Pho Royal Initiated Project in Samut Prakan province, which is an integral part of water management, especially during the flooding seasons, for Bangkok and surrounding provinces. Lessens learnt from this project can be applied in water basins around the country to increase water management efficiency.จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงเรื่องของน้ำท่วม โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าภายในสองเดือนนี้การก่อสร้างจะแล้วเสร็จจะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น ขณะที่ชาวบ้านต่างขอถ่ายรูปพร้อมกับบอกได้ว่าดีใจที่นายกรัฐมนตรีมาถึงหน้าบ้านจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่สวนสาธารณะนครเขื่อนขันธ์ ติดตามการดำเนินงานในการพัฒนาสวนสาธารณะร่วมกันของจังหวัด สมุทรปราการ กรมป่าไม้ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนให้กับคนในชุมชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่นำมาออกร้าน โดยนายกรัฐมนตรีได้น้ำพิลังกาสา หนึ่งในตระกูลของเบอร์รี่ นำมาทำเป็นเครื่องดื่มคราฟ เพื่อเพิ่มมูลค่าและมีการบรรจุกระป๋อง ซึ่งทำบรรจุภัณฑ์ด้วยลวดลายที่สวยงามและน่าสนใจ ทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งซื้อทั้งหมดเพื่อนำไปเสิร์ฟให้กับรับแขก ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมระบุว่าให้เสิร์ฟ พร้อมกับบรรจุภัณฑ์เลยเพื่อให้แขกที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากชุมชนได้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นกันเกราเป็นที่ระลึกด้วยต่อมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง โดยเมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กลับนมัสการ พระครูสังฆรักษ์ไพชน สิริธมโม เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน โดยเจ้าอาวาสได้มอบท้าวเวสสุวรรณองค์จำลองและพระอุปคุตให้กับนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่บริเวณหน้าวัด ก่อนที่จะเดินเยี่ยมชมตลาดบางน้ำผึ้ง โดยมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาเที่ยวตลาดบางน้ำผึ้งเข้ามาทักทาย ขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีอย่างคึกคัก โดยหลายคนชมว่า “ตัวจริงหล่อ ขาว ไม่แก่”และมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีผู้สูงอายุเข้ามาขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นจังหวะที่นายกรัฐมนตรีกำลังจะรับประทานไอศครีม นายกรัฐมนตรีจึงได้ป้อนไอศครีมให้กับผู้สูงอายุที่มาขอถ่ายรูปด้วย