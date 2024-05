โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ หนุนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. ช่วยสร้างความตระหนักรู้ภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า

วันนี้ (30 พ.ค.) นายชัย วัชรงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของผู้สูบและคนใกล้ชิด ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อวันสำคัญดังกล่าว และมีความห่วงใยต่อจำนวนผู้สูบหน้าใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดนโยบายและมีข้อสั่งการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการดำเนินการปราบปราม จับกุม ผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายอย่างจริงจังและเด็ดขาด รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ตระหนักถึงอันตรายจากบุหรี่ ไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อจากกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย อีกทั้งได้เพิ่มมาตรการตรวจตราเข้มงวดในสถานศึกษา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาล เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป“นายกฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งในปีนี้รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ภายใต้คำขวัญ ‘บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว’ ในวันที่ 31 พ.ค. 67 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าว ประกอบด้วยนิทรรศการ การบริการทางการแพทย์ และการแข่งขันประกวดวงดนตรี World No Tobacco Day Music Awards 2024 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น และจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 31 พ.ค. นี้ ประชาชนที่สนใจเข้าชมงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการจัดงาน 0-2618-7781-4 ต่อ 107 หรือรับชมผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว