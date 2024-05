โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมของคนไทย พร้อมชื่นชมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

วันนี้ (27 พ.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญ และส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย รวมทั้ง นวัตกรรมของคนไทย พร้อมชื่นชมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่สามารถคว้าเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากการเข้าประกวดผลงานทางนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ เกือบ 100 รางวัล ในงาน “The 49th Geneva International Exhibition of Inventions 2024” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งาน “The 49th Geneva International Exhibition of Inventions 2024” เป็นงานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดโดยกลุ่ม International Federation of Innovator’s Associations (IFIA) โดยจะมีการนำเสนอ จัดแสดง และ ประกวดผลงานทางด้านนวัตกรรมรวมกันมากกว่า 1,000 ชิ้น จาก 40 ประเทศ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยจาก 37 หน่วยงาน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อมาร่วมเสนอ 95 ผลงานคุณภาพในงานนิทรรศการดังกล่าว โดยการเข้าร่วมของตัวแทนจากประเทศไทยถือเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ทั้งการได้แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และประสบการณ์กับนานาประเทศ รวมถึงได้เผยแพร่และแสดงความสามารถในการประดิษฐ์ผลงานและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ได้จริง เป็นอีกหนึ่งบทบาทและความสามารถของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับให้งานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในปีนี้ นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษมาครองได้จำนวนมาก ทั้งรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations) จำนวน 4 รางวัล รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) อีกจำนวน 89 รางวัล นอกจากนี้ นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ยังได้รับรางวัล Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติอีก 4 ผลงานอีกด้วย“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ล้วนสร้างสรรค์ พัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทันสมัยและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อถือในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ จะช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น” นายชัย กล่าว