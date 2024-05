"เศรษฐา" ดึง Grab หนุนท่องเที่ยวค้นอาหารสินค้าไทยคุณภาพใต้คอนเซปต์ Thai Selected กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้ (27พ.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงการพบปะ ผู้บริหารแอฟพลิเคชั่นGrab โดยมีเนื้อหาดังนี้Grab เป็นแพลตฟอร์มที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยเฉพาะพี่น้องชาว กทม. ในปัจจุบันอย่างมาก เพราะให้บริการครอบคลุมหลายด้าน ทั้งอาหาร การเดินทางขนส่ง และอื่น ๆ ทางรัฐบาลจึงได้ขอให้ Grab ช่วยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องเร่งสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยปีหน้า ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงคมนาคม ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยครั้งใหญ่ โดย Grab จะค้นหาอาหาารไทย และสินค้าไทยที่มีคุณภาพ ภายใต้คอนเซป Thai Selected เพื่อทำการโปรโมทอาหารและสินค้าไทยที่มีศักยภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านการท่องเที่ยวครับGrab has become an everyday service platform for many Thais especially Bangkokian. Next year, the Ministry of Tourism and Sports, Ministry of Culture and Ministry of Transport will work with many stakeholders, including Grab, to highlight quality Thai food and products, under the “Thai Selected” to help promote tourism.