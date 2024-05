“พิธา” เยี่ยมชมหุ่นโคบอตส์ เกาหลีใต้ พูดอย่างหล่อ มนุษย์ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อย่างสมดุลจะเกิดผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวภายหลังหารือกับผู้บริหารบริษัท Hanwha Robotics ในงานประชุม Asian Leadership Conference ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวานนี้ (23 พ.ค.) ถึงประเด็นการอยู่ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและมนุษย์ ว่า ก่อนเดินทางไปที่เกาหลีใต้ ตนได้เห็นบทความเกี่ยวกับ K-Robot หรือหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีการพูดถึงบริษัท Hanwha Robotics รวมถึงเคยเห็นข่าวนักศึกษาไทยคว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ในหลายเวทีทั่วโลก คิดว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นอีกเทคโนโลยีสำคัญในการเปลี่ยนโลก จึงได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมเทคโนโลยี K-Robot ของบริษัท Hanwha Robotics ในวันนี้Hanwha เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศเกาหลีใต้ และอยู่ในรายชื่อ 500 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก (Fortune Global 500) ในส่วนของภาคการผลิตหุ่นยนต์ ผู้บริหาร Hanwha กล่าวกับตนว่าแนวคิดของบริษัทในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานคือการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ หรือที่เรียกว่า Collaborative Robots (Cobots) ไม่ใช่การที่หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงในอดีตการใช้หุ่นยนต์มีความอันตรายในตัวมันเอง จึงไม่สามารถทำงานกับคนได้อย่างไร้รอยต่อ แต่ Cobots ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับมนุษย์ ทำให้แรงงานมีผลิตผลเพิ่มขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน ปัจจุบัน Cobots ของ Hanwha ได้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเชื่อมโลหะ (welding) และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหาร (food tech) เป็นหลัก แต่กำลังขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น semi conductor, ยาและเวชภัณฑ์, ภาคเกษตรกรรม ฯลฯนายพิธา ยังพูดคุยถึงแนวโน้มที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติ (Automation) จะมาทดแทนแรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวล แต่ทาง Hanwha มองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการปลดปล่อยแรงงานคนจากการทำงานที่จำเจเหมือนกันทุกวันและบางงานเป็นงานอันตราย ทาง Hanwha เชื่อว่าโจทย์ของมนุษยชาติเรื่องนี้สามารถแก้ได้โดยการใช้ Cobots อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปลดล็อกศักยภาพของมนุษย์ที่ควรได้ใช้ความสามารถทำเรื่องที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้ทักษะที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้ การเพิ่มผลิตผลผ่านการใช้ทั้งหุ่นยนต์และมนุษย์ร่วมกันอย่างสมดุล จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า การได้ไปเยี่ยมชม Hanwha Robotics ซึ่งเป็นอนาคตของภาคอุตสาหกรรม และการได้พบปะสหพันธ์สหภาพแรงงานเกาหลี (Korean Confederation of Trade Unions) เมื่อช่วงเช้า ทำให้เข้าใจถึงโอกาสและข้อกังวลใจจากทั้งสองฝั่ง ที่ดูเผินๆ แล้วสังคมมนุษย์อาจต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (trade off) แต่จากการพูดคุยทำให้ทราบว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเกมที่ต้องมีผู้แพ้-ผู้ชนะ (zero sum) แต่หากมีการวางแผนและมองในภาพกว้าง จะสามารถทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมต่อทั้งภาคแรงงานและภาคอุตสาหกรรม กลายเป็นสถานการณ์ win-win สำหรับทุกฝ่าย ชัยชนะจะตกเป็นของเศรษฐกิจประเทศโดยรวม เหมือนที่ประเทศเกาหลีใต้กำลังพยายามมุ่งหน้าไปสู่