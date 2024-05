ซาโยนาระ! “เศรษฐา” เดินทางออกจากญี่ปุ่นกลับไทย เสร็จภารกิจเยือน 3 ประเทศ

ผู้ข่าวรายงานภารกิจในวันวันสุดท้าย ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.ที่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ว่า เมื่อเวลา 09.40 น.(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียว ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) ที่ห้องฟูจิ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 พร้อมกล่าวปาฐกถาภายใต้หัวข้อ “Asian Leadership in an Uncertain World”ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ เมื่อเวลา 11.30 น.นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Boeing 787-8 เที่ยวบินพิเศษที่ TG 8847 กลับประเทศไทย โดยมี นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการรอส่ง โดยมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในเวลาประมาณ 16.00 น. ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจของนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิตาลี และ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-24 พ.ค.รวมเวลา 10 วัน