นายกฯถกผู้บริหารF1 ชมสนามจริงศึกษาความเป็นไปได้จัดแข่งในไทย เป็นหนึ่งEventดึงการท่องเที่ยว

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2567) เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่นเมืองมิลาน ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับผู้บริหาร F1 รวมทั้งได้เยี่ยมชมสนามแข่งรถ Autodromo Enzo e Dino Ferrari เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลีFormula 1 ถือสิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน FIA Formula One World Championship ซึ่งเป็นการแข่งขันประจำปี ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 9 เดือนการแข่งขัน Formula 1 เป็นการแข่งรถที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในซีรีย์กีฬาประจำปีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดย 2024 FIA Formula One World Championship จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม ครอบคลุมการแข่งขัน 24 รายการ ใน 21 ประเทศ 5 ทวีปรัฐบาลสนับสนุนความร่วมมือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการเป็นเจ้าภาพจัด Formula One ที่ กรุงเทพฯ ซึ่งจะสร้างโอกาส ขยายศักยภาพของประเทศ ในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ชุมชน และเยาวชนไทย ถือเป็นอีกหนึ่ง Event ในนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก