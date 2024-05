“จิราพร” เผยประสบการณ์ร่วมการเดินทางนายกฯ โวไทยกลับเข้าจอเรดาร์โลก

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2567) เวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่นเมืองปาร์มา ประเทศอิตาลี ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ถือเป็นการติดตามนายกรัฐมนตรีเดินทางมาต่างประเทศครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ หลังจากเปลี่ยนบทบาทจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นโอกาสดีของประเทศไทย ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขยายโอกาส ดึงการค้าการลงทุนของต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย การมาครั้งนี้ได้เห็นการทำงานของท่านนายกฯ เห็นการเจรจาระหว่างผู้นำไทย-ฝรั่งเศส และการเจรจาระหว่างผู้นำกับแบรนด์ระดับโลก เป็นการตอกย้ำว่าการเดินทางมาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยที่ห่างหายจากจอเรดาร์ของโลกมานานนางสาวจิราพร กล่าวต่อว่า การเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีถือเป็นโอกาสในการสื่อสารการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้แต่ละประเทศ และแต่ละบริษัทเข้าใจ เพื่อดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุน ถือเป็นการสร้างโอกาสสำหรับประชาชนคนไทยทุกคน จากการส่งออกสินค้าไทย สามารถสร้างงานสร้างอาชีพในประเทศไทย ดังนั้น การนำเสนอการดำเนินนโยบาย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลกรมประชาสัมพันธ์ถือว่าสื่อมวลชนเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอความตั้งใจของนายกฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการมาเยืยนต่างประเทศการเดินทางครั้งนี้ ทำให้เห็นสไตล์การทำงานของท่านนายกฯ ซึ่งท่านเป็นคนเข้าใจเนื้อหาจับประเด็นได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาทำความเข้าใจในเวลาสั้นเพียง 2-3 นาที เมื่ออยู่บนโต๊ะเจรจาสามารถพูดถึงเนื้อหาได้เลย และต่อยอดการเจรจาได้อย่างทันท่วงที สามารถพูดคุยได้อย่างราบรื่นยกตัวอย่างเช่น ระหว่างการหารือกับนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้พูดคุยกันอย่างถูกคอจนนำไปสู่การหารือแบบสองต่อสอง (four eyes) ทำให้บรรยากาศการพูดคุยกันเพื่อเจริญความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เป็นไปอย่างดีมากทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ท่านนายกฯ ตั้งใจจะส่งเสริมผ้าไทยให้ไประดับโลก จึงได้นำผ้าขาวม้ามาออกแบบและตัดเย็บด้วยฝีมือช่างไทย เพื่อใส่ร่วมทริปนี้ จะเห็นว่าเป็นสูทที่ใช้ได้ในหลายโอกาส ทั้งนี้ ประเทศอิตาลีเป็นผู้นำด้านแฟชั่น จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะต่อยอดความร่วมมือด้านองค์ความรู้แฟชั่น โดยเฉพาะการผลักดันให้ดีไซเนอร์ที่มีศักยภาพของไทยได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับบริษัทระดับโลกในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย OFOS : One Family One Soft Power สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับทุกครอบครัว