เริ่มแล้วการแข่งขัน MORAL HACKATHON ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด ESG YOUNG IMPACT MAKER เยาวชนกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

วันนี้(15 พ.ค.)ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขัน Moral Hackathon ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง TIJ Common Ground ชั้น 1 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม แถลงถึงกิจกรรม MORAL HACKATHON 2024 : ESG YOUNG IMPACT MAKER พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ คุณกมลรัตน์ จุลสุคนธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน และคุณนิตาภา อินชัย หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงความมุ่งหวังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้กิจกรรม MORAL HACKATHON 2024 : ESG YOUNG IMPACT MAKER โดยมีใจความสำคัญคือ การมุ่งเน้นไปที่การออกแบบแนวคิดการสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่ มีความน่าสนใจ และสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริงอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ การใส่ใจสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับภาคสังคม และเป็นองค์กรที่ยึดหลักการดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังมี คุณโอม โชติกเสถียร (เมนเทอร์โอม) ผู้ก่อตั้ง Omato Marketing Services และ ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ (เมนเทอร์ปิ๊ก) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และอาจารย์สาขานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “Bootcamp Challenge : Level Up Your Life” พร้อมด้วย น.สพ.ปัณณวัชร์ พงศ์กิตติรักษ์ (เมนเทอร์ตูน) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร Pettinee Corporation Co., Ltd. คุณกษิดิ์เดช นาเจริญวุฒิกุล (เมนเทอร์กิต) Chief Executive Office VELLO 24 Co., Ltd. คุณหฤษฎ์ หัตถวงษ์ (เมนเทอร์เจ) ประธานฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง Pok Pok Deliver Application และตัวแทนทีม Easy Easy ทีมที่ชนะการแข่งขัน Moral Hackathon 2023 ตัวแทนทีม Reyoung รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Moral Hackathon 2023 ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “Unleash Your Potential Innovator”Moral Hackathon 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ESG YOUNG IMPACT MAKER : เยาวชนกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” เป็นการออกแบบนวัตกรรมที่สนับสนุนแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล (ESG) นวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อการใช้งานได้จริง สามารถนำมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ประจำปีนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายในด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต