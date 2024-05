วพส. รุ่น 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ระดมวิทยากรระดับประเทศ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กร สร้างผู้นำระดับตำนาน

วันนี้(14 พ.ค.)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดหลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) The Pinnacle Leadership Program (PLP) หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่ดี และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน นำไปสู่การต่อ ยอดธุรกิจและองค์กร สร้างเครือข่าย Connection พร้อมกับการปรับลุคเพื่อสร้างแบรนด์สำหรับผู้บริหาร เรียนรู้หลักการกับวิทยากรระดับแถวหน้าของเมืองไทย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงจาก Speakers ชั้นนำระดับประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นสุดยอดผู้นำที่เป็นตำนาน เป็นผู้บริหารแถวหน้าของประเทศ พร้อมด้วยการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จริงจากเหล่าผู้นำ และผู้บริหารระดับสูงชื่อดัง จากหลากหลายวงการทั้งนี้ ผู้บริหารที่ร่วมหลักสูตร สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาความเป็นผู้นำ สร้างความเชี่ยวชาญ เป็นรากฐานสำคัญที่สนับสนุนความสำเร็จระดับองค์กร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารองค์กรด้านการสื่อสารภายนอกและภายในองค์กร (Communication) พัฒนา Mindset สร้างวิธีคิดแบบ Smart CEO, Skills ทักษะการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ, Personal Branding สร้างแบรนด์บุคคลเสริมภาพลักษณ์องค์กร, Vision เรียนรู้วิสัยทัศน์องค์กรร่วมสมัยของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ, Network เทคนิคการสร้าง-การขยาย การรักษา-การต่อยอด และการส่งต่อเครือข่าย, Become Legendary เสริมเสน่ห์แบบองค์รวม (Charismatic Holistic) ในแบบฉบับของผู้บริหารยุคใหม่ และเน้นทำ Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experience)สำหรับ หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) มีระยะเวลาทั้งหมด 13 ครั้ง เริ่มเรียน 31 กรกฎาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 189,000 บาท ตลอดหลักสูตรผู้บริหารที่สนใจสมัครร่วมหลักสูตร ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://forms.gle/349Y79VFWZRYhWdM7 Facebook : The Pinnacle Leadership Program by L-NETหรือ ติดต่อโทรศัพท์ : 02-244-5041-2, 095-891-8473, 063-278-0000Line : @plp_sdu