นิตยสาร CEOWORLD ยกไทยอันดับ 1 ประเทศน่าเยี่ยมชมที่สุดประจำปี 2024

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอบคุณทุกการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าภาพที่ดีจนไทยได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดในปี 2024 (World’s Best Countries To Visit In Your Lifetime, 2024) รวมทั้ง เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงทุกปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดอันดับในครั้งนี้ ดำเนินการโดยนิตยสาร CEOWORLD ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจชื่อดัง โดยใช้วิธีจัดอันดับโดยการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้อ่านมากกว่า 295,000 ราย ที่มีต่อ 67 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุด เป็นอันดับ 1 (World’s Best Countries To Visit In Your Lifetime) ในปีนี้ ด้วยคะแนนร้อยละ 72.15 ( https://ceoworld.biz/2024/04/15/worlds-best-countries-to-visit-in-your-lifetime-2024 ) โดยทางนิตยสารได้ระบุว่า การท่องเที่ยวในประเทศไทยทำให้ได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น สีสันยามค่ำคืน อาหารอร่อย ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา แหล่งชอปปิ้งที่ขึ้นชื่อ แม่น้ำลำคลองที่คดเคี้ยวอย่างสวยงาม วัดของศาสนาพุทธ ตลาดกลางคืน ตลาดน้ำ และ สวนสาธารณะสุดพิเศษ“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพประเทศไทย และทำให้รัฐบาลได้วางแผน ดำเนินการผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน โดยการจัดอันดับในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่พิสูจน์ว่า แนวนโยบายของไทยที่สนับสนุนศักยภาพการท่องเที่ยวนั้น เดินหน้ามาอย่างถูกทาง และพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ในระดับโลกต่อไป” นายชัย กล่าวอนึ่ง สำหรับผลการจันดับดับประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดประจำปี 2024 โดยนิตยสาร CEOWORLD ที่น่าสนใจ 20 อันดับแรก มีดังนี้1.ประเทศไทย ได้คะแนนร้อยละ72.152.กรีซ ร้อยละ 67.223.อินโดนีเซีย ร้อยละ 65.154.โปรตุเกส ร้อยละ 64.325.ศรีลังกา ร้อยละ 60.536.อาฟริกาใต้ ร้อยละ 59.767.เปรู ร้อยละ 59.768.อิตาลี ร้อยละ 57.779.อินเดีย ร้อยละ 57.6510.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร้อยละ 57.3811.ฝรั่งเศส ร้อยละ 56.3112.สหราชอาณาจักร ร้อยละ 56.2913.โบรา โบรา ร้อยละ 56.214.สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 55.9815.สเปน ร้อยละ 55.8916.ออสเตรเลีย ร้อยละ 55.7317.มัลดีฟส์ ร้อยละ 55.4618.เนเธอร์แลนด์ส ร้อยละ 55.3719.อาร์เจนตินา ร้อยละ 55.3120.บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ ร้อยละ 55.19