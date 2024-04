“ก้อย รัตนา” ม่ายสาว “สวยขยี้ใจ” พยานไม่ธรรมดาของ “โจ๊ก สายมู” กับเรื่องลับๆ ในห้องชุดสุดหรูราคา100ล้าน **“เศรษฐา”ปล่อยมุก โผ“ครม.นิด2” ไม่แก่วงแล้ว นิ่งแล้ว

ประเด็น เอกสารร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.ของ “โจ๊ก สายมู” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่หลุดว่อนเน็ต ซึ่ง “นิวัติไชย เกษมมงคล” เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ยืนยันว่า ไม่ได้หลุดจากป.ป.ช.แน่ แต่จะเป็นตัวโจ๊กปล่อยเองหรือไม่? ก็ให้ไปคิดกันเองเจตนาของคนปล่อยตั้งใจจะด้อยค่า “สุชาติ ตระกูลเกษมสุข” กรรมการ ป.ป.ช. แต่การอ้างชื่อ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาเป็นพยานนั้น ทำให้ลุงหัวจะปวด และลุงผู้มีพระคุณของโจ๊ก ก็ไม่ลังเล ปฏิเสธออกมาทันควันอย่างที่รู้กันว่ากันเบื้องหลังที่ลุงคราวนี้ไม่พูดไม่รู้ๆๆ ตัดหาง “โจ๊ก” ปล่อยวัดเลยทันที เหตุเพราะหนังสือร้องเรียนของโจ๊ก ทะลึ่งมาปลุกผีคดี“นาฬิกายืมเพื่อน” มาเร้าให้สังคมพูดถึงอีกที่สำคัญ ดันเขียนเป็นเรื่องประจานความเลวร้ายความลับดำมืด “คอนเนกชัน” ระหว่างนักการเมืองกับป.ป.ช.ซะงั้นนอกจาก “ลุงป้อม” พยานคนที่หนึ่ง “โจ๊ก สายมู” ยังได้อ้างพยาน “เพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพ” ซึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้ นอกจากผู้หญิงที่ชื่อ “รัตนา บุรพรัตน์”“รัตนา” เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพของ “โจ๊ก สายมู” และ เป็นเพื่อนร่วมรุ่น วปอ. 58 กับ “สุชาติ ตระกูลเกษมสุข” บอร์ดป.ป.ช.นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะการอ้าง “รัตนา” ของโจ๊ก ได้สะท้อนความเชื่อมโยงไปถึงคดีความหลายเรื่องที่เกี่ยวพันกับการพิจารณาของป.ป.ช.ในหนังสือของโจ๊ก ระบุว่า รุ่นพี่ที่เคารพเป็นคนนัดหมายพา “สุชาติ” มาพบตัวเอง ที่ "98 ไวเลส คอนโดมิเนียม" ถนนวิทยุ ให้ช่วยพาสุชาติไปพบ “ลุงป้อม” อีกทีถามกันว่า “รัตนา บุรพรัตน์” เธอเป็นใคร มาจากไหน ถึงมาเป็น “ล็อบบี้ยิสต์” ตามที่โจ๊กอ้างถึงในหนังสือร้องเรียนรัตนา ชื่อเล่นว่า “ก้อย” ประวัติเคยเป็นภรรยาสาวสวยของ “เสธ.เอ๊กซ์” พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก ลูกชายของ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก อดีต ผบ.ทบ. โดย เสธ.เอ๊กซ์ เคยลงเล่นการเมือง เป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา“ก้อย” กับ “เสธ.เอ๊กซ์” มีลูกด้วยกัน 3 คน ได้แก่ พีรวุฒิ กำลังเอก อทิตยา กำลังเอก และ แดนวุฒิ บุรพรัตน์ ก่อนเลิกรากันไปต่อจากนั้น ว่ากันว่า แม้ปัจจุบันอยู่ในช่วงวัย 50 กะรัตแล้วก็ตาม ด้วยหม้ายสาว “สวยขยี้ใจ” จึงมีคนมาใกล้ชิดด้วย 4-5 รายก่อนนี้ ส่วนจะอยู่ในสถานะไหน ? เหมือนที่ “โจ๊ก สายมู” เรียกเป็น “เพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพ” หรือไม่ ข่าวไม่ได้แจ้งไว้“ก้อย รัตนา” สถานะทางสังคม ยังรับรู้กันดีว่า เป็นนักธุรกิจโดยเป็นกรรมการบริษัท 2 แห่งในปัจจุบัน คือ บริษัท วีซ่า คอนเซปต์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ แอนด์ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้งโดยเฉพาะ บริษัท วีซ่า คอนเซปต์ เป็นกิจการรับทำวีซ่าด่วน หรือ Visa on Arrival ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเมืองไทยถ้าจำกันได้ Visa on Arrival นี้ บริษัทของ “ก้อย” ได้สัมปทานผูกขาดเจ้าเดียว จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ สตม. ในยุคที่ “โจ๊ก สายมู” ใหญ่คับสตม. ถึงขนาดได้ห้องทำงานใน สตม. ทำเป็นออฟฟิศบริษัทว่ากันว่า เมื่อบริษัทของเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพของ “โจ๊ก” ได้งานได้เงินจากสัมปทาน Visa on Arrival ก็เป็นช่วงเวลาที่โจ๊กพลอยอู้ฟู่ ไปด้วยอู้ฟู่แบบกินหรู อยู่สบาย นำมาสู่ห้องพักสุดหรู แพงระยับ อย่าง 98 ไวเลส คอนโดมิเนียม สนนราคาตารางเมตรละ 5 แสนถึง 1 ล้านบาท ราคาแตกต่างกัน ขึ้นกับวิวห้อง ราคาขายแต่ละห้อง จึงมีตั้งแต่ 100-150 ล้านบาท ที่ถูกเอ่ยอ้างเป็นสถานที่พบกัน ในหนังสือร้องเรียนของตัวเองว่ากันว่า ชื่อผู้ครอบครองห้องพัก 98 ไวเลส คอนโดมิเนียม ดันเป็นชื่อ “เสี่ยแต๋ม อุดรฯ” อีกแล้ว คนเดียวกับที่เป็นเจ้าของบ้านของ “โจ๊ก” ที่ถนนวิภาวดี นั่นเองนอกจากใช้เป็น “เซฟเฮ้าส์” ไว้คุยเรื่องลับๆ ห้องชุดสุดหรู ที่ควรรู้กันแค่สองเราอย่างลับๆ แต่ “โจ๊ก” ก็ดันเอามาเปิดในที่แจ้งดังแสดงในเอกสารร้องเรียนเสียนี่ !สรุปว่า การร้องเรียนแบบไม่มีหูรูดของ “โจ๊ก” นำพาแสงสปอตไลต์ให้สาดจ้ามาที่ “ก้อย รัตนา” และ 98 ไวเลส คอนโดฯ ในคราเดียวกันคราวนี้อะไรลับๆ ชาวบ้านชาวช่องเลยได้รู้กันหมด ... และ เชื่อได้ว่าป.ป.ช.ก็ต้องรู้แล้วเช่นกัน ระหว่าง “โจ๊ก” กับ แม่ม่าย "สวยขยี้ใจ" ... เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพแบบไหนกัน นะครับนะช่วงนี้ ข่าวปรับครม. “เศรษฐา 2” กำลังอยู่ในความสนใจ เพราะคาดกันว่าใกล้คลอดเต็มทีวันวาน หลังการประชุมครม. เจอผู้สื่อข่าวถามว่า โผครม. ตอนนี้ยังแกว่งอยู่หรือไม่ “นายกฯนิด” ถึงกับหลุดขำ บอกว่า ไม่มีแกว่ง ทุกอย่างนิ่งแล้ว ส่วนจะเลื่อนไปอีก 2 เดือนจริงหรือไม่ ถึงเวลาปรับเดี๋ยวก็จะรู้เองส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ตอนนี้ “เศรษฐา” ไม่คิดจะนั่งควบแล้ว ขอเป็นนายกรัฐมนตรี อย่างเดียวพอ ซึ่งนายกฯได้แต่ยิ้ม ไม่ตอบคำถามสำหรับโผ “ครม.นิด 2” ล่าสุด แคะกันออกมาได้ว่า “เศรษฐา ทวีสิน” จะนั่งนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียว ไม่ควบทั้งรมว.คลัง และ รมว.กลาโหม โดยจะมี “พิชัย ชุณหวชิร” ที่ปรึกษานายกฯ เป็นรมว.คลัง ส่วน “สุทิน คลังแสง” ยังเป็น รมว.กลาโหม เหมือนเดิม กระทรวงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นที่ก่อนหน้านี้ คาดการณ์กันว่า “พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์” คนใกล้ชิด “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมาเป็น รมช.กลาโหม ก็ไม่มีแล้ว“สมศักดิ์ เทพสุทิน” รองนายกฯ จะโยกไปเป็น รมว.สาธารณสุข แทน “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” ขณะที่ “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.คมนาคม มีข่าวว่า จะควบรองนายกฯ อีกตำแหน่ง โดย “ปานปรีย์ พหิทธานุกร” รองนายกฯ และรมว.การต่างประเทศ จะเหลือแค่ รมว.ต่างประเทศตำแหน่งเดียวเช่นเดียวกับ “เกรียง กัลป์ตินันท์” รมช.มหาดไทย ที่มีข่าวจะถูกปรับออก แต่พอไปเชียงใหม่ ให้ “นายใหญ่” เป่ากระหม่อมเมื่อช่วงสงกรานต์ ก็มีข่าวว่าจะได้อยู่ที่เดิมดังนั้น ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ผู้ที่จะหลุดจากตำแหน่ง ในรอบนี้ มี 3 คน คือ “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” รมว.สาธารณสุข “ไชยา พรหมา” รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ “พวงเพ็ชร ชุนละเอียด” รมต.ประจำสำนักนายกฯส่วนที่จะเข้ามาใหม่ นอกจาก “พิชัย ชุณหวชิร” จะมาเป็นรมว.คลังแล้ว ยังมี “เผ่าภูมิ โรจนสกุล” เลขานุการ รมว.คลัง ที่จะมานั่ง รมช.คลัง และ “จิราพร สินธุไพร” ส.ส.ร้อยเอ็ด จะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ แทน “พวงเพชร” หรืออาจจะเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ แทน “ไชยา” ก็ได้ แต่รอบนี้ มาแน่ เพราะมีคนตาดีเห็นเข้ามารับแบบฟอร์ม ไปกรอกประวัติแล้วสำหรับพรรคพลังประชารัฐ มีโควตารัฐมนตรีช่วยอีก 1 เก้าอี้ ที่ยังว่างอยู่ เพราะรอบที่แล้วเสนอชื่อ “ไผ่ ลิกค์” เป็นรมช.พาณิชย์ แล้วไม่ผ่านเรื่องคุณสมบัติ รอบนี้“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค บอกว่า “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ยังคงเสนอชื่อ “ไผ่ ลิกค์” เข้าไปอีกครั้ง แต่ถ้ายังไม่ผ่านอีก ก็มีชื่อสำรองส่งพ่วงไปอีก 3 ชื่อมี “อรรถกร ศิริลัทธยากร” สส.ฉะเชิงเทรา “อนันต์ ผลอำนวย” สส.กำแพงเพชร และ “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” อดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร.เมื่อนายกฯบอกว่า โผไม่แกว่งแล้ว มีคนเห็นว่าที่รัฐมนตรีไปรับแบบฟอร์มกรอกประวัติแล้ว คาดว่าหน้าตาของ “ครม.นิด 2” คงได้เห็นกันในเร็ววันนี้